En esta noticia Cambio de modelo

A principio de 2025, Flavia Marcos y Pablo Galloni concretaron su idea de negocios y abrieron Lavedog, la primera estación de baño para que los propios dueños bañen a sus mascotas. Exactamente un año después, el matrimonio avanzó en una nueva área de negocios: e instalaron el primero bañador de perros en un balneario de Mar del Plata.

En el medio, hubo cambios de estrategia, pero lo que se mantuvo fue ellos mismos crean los equipos para su emprendimiento.

En realidad, es Pablo quien diseña y construye las máquinas. El ingeniero fue quien construyó la estación de lavado y también el bañador, idea que trajeron de las playas de Barcelona.

“En España son furor. Hay muchas playas pet friendly y los bañadores son ideales para lavar a tu mascota antes de irte”, señaló a El Cronista Flavia Marcos.

En la Argentina, la tendencia está en aumento. Y en Mar del Plata y Pinamar ya hay una veintena de playas que aceptan a los turistas con mascotas .

Cambio de modelo

Mientras la estación de lavado de perros que pusieron en Flores sigue funcionando, los emprendedores cambiaron el modelo del negocio que, en un principio, era replicar Lavedog en otro lugar.

“Hoy estamos más enfocados en la venta de la estación y el modelo es el mismo para el bañador”, explicó la emprendedora.

Flavia Marcos y Pablo Galloni, los creadores de Lavedog

Lavedog ya lleva vendidas tres estaciones de lavado -dos en Mendoza y una en Pinamar-, equipo que tiene un valor de u$s 9500. “En CABA el foco es algo distinto. Y con la licencia de uso damos mentorías para el armado del negocio”, contó.

En el caso de los bañadores, la máquina tiene un valor de u$s 3000 y, según explicó Marcos, es muy fácil de instalar y muy resistente.

Incluso, si bien la idea surgió para playas, los emprendedores explicaron que pueden servir para otros espacios como clubes, paradores, barrios cerrados, edificios con pileta, entre otros.

“Nuestra propuesta apunta a ayudar a jerarquizar el lugar y así aumentar el ticket promedio”, explicó Marcos.

La estación de lavado, que cuenta con rampa , se activa con un código QR, y luego la máquina hace todo: primero sale el agua, más tarde el shampoo y, por último, enjuague y secado. L a temperatura del agua se regula de acuerdo al clima.