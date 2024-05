Créditos hipotecarios UVA: cuál es la zona del AMBA donde los precios de las propiedades suben más rápido

Los precios de las propiedades a la venta empiezan a recuperarse, impulsados por el fin de la Ley de Alquileres y por el lanzamiento de nuevos créditos hipotecarios. Lo cierto es que Zona Norte recupera sus valores más rápidamente. En el último año, los precios subieron 15% promedio y se espera un alza del 20% de cara a fin de año.

Para los inversores, es una buena noticia: si bien los valores subieron, todavía hay precios de oportunidad. "Ya sin la Ley de Alquileres y con créditos, proyectamos una suba del 20% en los precios de cara a diciembre. Hay más demanda", explicó Daniel Salaya Romera, dueño de la inmobiliaria que lleva su nombre y que opera en la zona norte del conurbano bonaerense.

Justamente, Zona Norte es una de las más buscadas. De hecho, tuvo un boom tras la pandemia, cuando se había activado fuerte la demanda por espacios al aire libre y rodeados de verde.



De hecho, según los últimos datos relevados por Reporte Inmobiliario, en Olivos, la zona más demanda del norte del AMBA, el valor del metro cuadrado (m2) en los departamentos a estrenar es de u$s 4400, un 16% más que hace un año.



Los precios habían tocado su piso máximo en 2022 tras la pandemia, cuando el valor del m2 rondaba los u$s 3700 en los departamentos a estrenar.

El fin de la Ley de Alquileres, que volvió a generar contratos libres entre las partes, con actualizaciones trimestrales, volvió a generar interés por parte de los inversores que se focalizan en el ladrillo.

El fenómeno de Olivos

"Dentro del área relevada, en Olivos, existen en la actualidad 16 emprendimientos en total, entre los que están en etapa de lanzamiento, concretamente, en obra, con distinto grado de avance en sus trabajos, y aquellos que ya se encuentran finalizados, con unidades aún en oferta", resaltó Reporte Inmobiliario.



Zona Norte concentra countries y espacios verdes

"En general, lo que esta pasando es que el segmento premium se recupera más rápido que otros barrios y Olivos, actualmente, es muy importante debido a la descentralización de la ciudad ", explicó Germán Gomez Picasso, socio de Reporte Inmobiliario.

"También, juega a favor que no son tantos los proyectos en la zona, como puede pasar en Palermo o Caballito, lo que hace que la oferta sea menor y, por ende, los precios suban incluso más", agregó.

Según el último informe de Zonaprop, en GBA Norte, el precio medio por m2 se ubicó en u$s 2184, un 31,35% superior al de GBA oeste-sur. En el primer cuatrimestre, los valores para la compra tuvieron un alza del 1% y, en la comparación interanual, el valor registra el mayor incremento desde julio de 2019.

Hoy, un departamento de dos ambientes y con 50 m2 en GBA Norte alcanza un valor de u$s 108.752, similar a los de CABA. Uno de tres ambientes y 70 m2 se encuentra en u$s 161.203.



Por su parte, según Zonaprop, La Lucila (u$s 3244 por m2), Vicente López (u$s 3227 ) y Olivos (u$s 2875) continúan en el top-3 de la lista de los barrios más caros.

Qué pasa con los alquileres

De acuerdo al informe de Zonaprop, en los primeros cuatro meses de 2024, el aumento en el precio del alquiler acumuló un 32,4% en GBA Norte, por debajo de la inflación.

Un departamento de dos ambientes tiene un valor de $ 383.514 por mes, mientras que un departamento de tres ambientes se alquila por $ 565.249.

Vicente López se presenta como el barrio con la oferta más cara del mercado, con un valor de $ 508.518. Le siguen La Lucila, con $ 483.643 al mes, y Nordelta ($ 468.230).