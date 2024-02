Con nuevo dueño, Grupo Libertad se concentra en su canal mayorista en la Argentina

La cadena de supermercados Libertad, con fuerte presencia en el interior del país, pasó de manos francesas a salvadoreñas. Ahora es parte del Grupo Calleja, una empresa con 70 años de experiencia en el sector retail.

Con los nuevos accionistas, en la Argentina el foco estará puesto en expandir el canal mayorista y crecer con el formato "Fresh Market", una apuesta que nació el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires en el shopping DOT.



El negocio mayorista fue lanzado en junio de 2022 y en un año logró posicionarse como una de las grandes apuestas del Grupo Libertad. Este formato bajo el nombre "Mini Mayorista Libertad" ya cuenta con 11 locales. Con los nuevos accionistas, el foco es duplicar esos números y lanzar un nuevo Fresh Market, con un desembolso cercano a los u$s 3 millones, cifra similar a la que le implicó su lanzamiento en CABA.



El Grupo francés Casino junto a su holding colombiano Éxito, que durante 26 años operó la cadena Libertad en el país, inició el año pasado un proceso de concurso de acreedores. En julio de 2023 anunció que buscaba vender todos sus activos de la región. La operación se cerró siete meses más tarde.

De esta forma, la empresa se desprendió de Pao de Azúcar (GPA) en Brasil y del colombiano Éxito, que administra cadenas supermercadistas en Colombia, Uruguay y la Argentina.

"El grupo Casino anuncia la finalización de la venta de su participación directa del 34,05%. Grupo Pao de Azúcar ("GPA"), una empresa brasileña controlada por el grupo Casino, también aportó a las ofertas su participación del 13,31% en Éxito. Tras estas ofertas, el Grupo Calleja adquirió el 86,84% del capital social de Éxito ", detalló Casino en un comunicado.

Como parte de esta transacción, el grupo Casino "recibió ingresos brutos de u$s 400 millones y GPA recibió ingresos brutos por u$s 156 millones. De esta forma, el grupo Casino y GPA ya no poseen ninguna participación accionaria en el Grupo Éxito", finalizó el comunicado oficial.

Cómo impacta en la Argentina

Grupo Libertad nació en 1986 como una empresa de transporte y fraccionadora, con sólo tres empleados. Tres años después, logró abrir su primer autoservicio mayorista en Córdoba. Hasta los años '90, enfocó su negocio en la zona norte del país.

A fines de esa década, en 1998, fue adquirida por el grupo francés Casino, en asociación con el holding colombiano Éxito. Con más de 36 años de trayectoria, la compañía opera hipermercados junto con paseos comerciales, además de galerías y tiendas de cercanía. En la región, además de Libertad, es dueña de marcas como Disco, Devoto, Pão de Açucar, Extra, Assai y Carulla, en Brasil, Uruguay y Colombia. Todas ellas ahora bajo el ala de Grupo Calleja.

Grupo Libertad tiene presencia en 10 provincias en la zona centro y norte del país, con más de 3000 empleados. Factura unos $ 100.000 millones anuales. Cuenta con 1 4 centros comerciales, 14 hipermercados, 10 supermercados de proximidad (todos en Córdoba) y 11 supermercados mini mayoristas y un canal de venta online.



"La noticia es positiva. El grupo Casino está atravesando una delicada situación financiera por lo que pensar en inversiones y crecimiento no era sencillo. Ahora tenemos un accionista que conoce la región y con ambición de seguir desarrollándose", dijo una fuente cercana a la empresa.

En la Argentina tienen presencia hace más de 35 años

Lo cierto es que ahora en la Argentina el foco estará puesto en el canal mayorista pero también en el nuevo formato Fresh Market con el que la marca llegó a la Ciudad de Buenos Aires.

Libertad desembarcó por primera vez en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023, con un nuevo concepto de negocios . Fresh Market Libertad, es un supermercado que ofrece productos frescos, alimentos gourmet y productos importados, y los combina con los clásicos artículos de venta de retail.

En 2023 la inversión demandó un desembolso de u$s 3 millones, en una superficie total de 1800 metros cuadrados (m2), en la planta baja del shopping DOT, del grupo IRSA. Además, a mediados del año pasado inauguró un mini mayorista en la provincia de Córdoba, su local número 11 en esta categoría. "La intención es seguir creciendo en esta categoría. Allí está puesto el foco del negocio", dijeron fuentes cercanas a la empresa.



Quién es Grupo Calleja

Grupo Calleja, una empresa familiar que tiene 70 años de experiencia en el sector de retail y que opera más de una centena de supermercados en Centroamérica.



El dato de color es que su dueño, Juan Carlos Calleja Hakker, no solo es empresario sino que está involucrado en la política de su país. En 2018 fue candidato a presidente de El Salvador pero fue derrotado por Nayib Bukele.

Fresh Market es el nuevo concepto que llegó a la Ciudad de Buenos Aires

Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en El Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 111 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60 por ciento.



Super Selectos es una de las compañías más grandes de El Salvador, la cual emplea alrededor de 12.000 colaboradores en su operación.

Si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores.