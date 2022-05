Con el peso devaluado, las franquicias argentinas salen a buscar dólares al exterior

El modelo de franquicias es uno de los negocios que más rápido se recupero tras la pandemia. En 2021, las aperturas de nuevas sucursales superaron los cierres de 2020 y el sector registró un crecimiento del 13%. Pero la actividad, aún, está por debajo de los números pre-Covid. Con un mercado local, además, que se mueve en pesos cada día más devaluados, se produjo un boom por exportar marcas argentinas al mundo en busca de dólares.

"El 35% de las marcas con las que trabajamos ya opera su modelo de negocios en otros países, con más de 1058 puntos activos de venta", explica Susana Perrota, presidente de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

De ese total, el 80% tiene presencia en el Uruguay, el 71% en Paraguay, el 50% en Chile, el 21% en Brasil, Bolivia, México, Colombia y Ecuador, el 14% en los Estados Unidos y sólo el 7% en España y América central.

"La Argentina lidera el ranking de países que más marcas con formato de franquicias exportan al mundo en la región", explicó durante la expo Franquicias que se celebró en La Rural Gabriel Grasiuso, secretario general de la Federación Iberoamenicana de Franquicias (FIAF).

"El país está acostumbrado a buscar nuevos mercados siempre con el foco en Paraguay y en Uruguay pero en el último tiempo a ampliado sus mercados con los Estados Unidos por ejemplo. Eso lo transforma en el principal exportador de franquicias", concluyó.

La Birra Bar, de Boedo a Miami: abrió el año pasado su primer local en los Estados Unidos

Los datos de la AAMF muestran que, durante todo el año pasado, se abrieron 81 puntos de venta en el extranjero, lo que representó una expansión de sus redes del orden del 9%. En el sector, esperan abrir, al menos, 130 nuevos locales durante este año, lo que significaría acelerar a un ritmo de expansión del 12% anual.

Otro 30% de las marcas relevadas por la AAMF que aún no se volcaron hacia otros países desearía hacerlo este año. La mayoría planea hacerlo en el Uruguay.

Si bien 2021 fue un año de recuperación y finalizó con un 4800 nuevos puntos de venta operativos de las redes de franquicias, la facturación sigue por debajo de los números pre-pandemia .

El negocio, con un peso devaluado, hoy está en obtener una rentabilidad en dólares. Por eso, las marcas buscan adelantar ese salto, sobre todo, buscando mercados similares como Uruguay.

Según el informe más reciente de WFC Survey on the Economic Impact of Franchising Worldwide, se estima que aproximadamente 2,6 millones de empresas franquiciadas emplean a más de 29 millones de personas de manera directa en todo el mundo y aportan, en promedio, un 2,7% al PBI global.

En Argentina, hoy existen casi 1500 empresas franquiciantes. El número creció casi 13% en 2021 y está compuesto en un 40% por empresas gastronómicas, un 23% de comercios especializados, un 10% de indumentaria, calzado y moda, un 6% de servicios de capacitación, un 7% de servicios de estética y salud, y un 14% restante agrupa a otros servicios.



Lucciano's abrió su sucursal en Italia: vienen de Mar del Plata y ya llegaron a la Fontana de Trevi

La reconversión de Persicco: la cadena de heladerías busca sumar 80 franquicias en dos años y competir en la región



La mayoría de las empresas que decide cruzar la frontera son las gastronómicas con propuestas gourmet o las clásicas cadenas de comida al paso. Algunos ejemplos son La Birra Bar, cuyas hamburguesas desembarcaron en los Estados Unidos, o Kentucky, que llegó con sus pizzas low-cost al Uruguay.

Kentucky, la cadena argentina que desembarcó en el verano en Uruguay

"El sector de franquicias, en pandemia, se caracteriza por ser un sistema virtuoso: se pueden reinventar, adaptarse a las crisis y hasta exportar sus productos en busca de una renta en dólares. Hay franquicias que hace más de 30 años que están operando", agrega Perrota.

CUÁL ES EL PRONÓSTICO PARA EL 2022

Las expectativas para 2022 siguen siendo buenas, con un 98% de las marcas de franquicias planeando nuevas aperturas, a un ritmo del 10% de crecimiento en términos de cantidad de puntos de venta, lo que equivaldría a 4000 nuevos locales proyectado a la totalidad del mercado.

Si bien se registran nuevas aperturas constantemente, el nivel de actividad todavía no alcanza los números pre-pandemia. De hecho, una de cada tres cadenas encuestadas declara no haber logrado recuperar durante 2021 el nivel de 2019.

La situación es menos alentadora para el sector gastronómico (el mayoritario, con 43% del mix), ya que uno de cada dos declara aún no haberlo conseguido.