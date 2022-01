Comprar un departamento en el interior es más rentable que en Capital: por qué

Comprar un departamento para alquiler, hace años que dejó de ser una inversión atractiva. Sin embargo, la renta en las principales ciudades del interior del país son más significativas y pueden duplicar a la que se obtiene en la zona AMBA.

Según un relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario, el cap rate que surge del cociente entre el valor de alquiler de las unidades y los valores de venta de inmuebles resulta superior en el interior que el promedio de la ciudad de Buenos Aires.

" Así surge de cruzar los datos de los relevamientos de departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires y en 11 localidades del interior del país ", explican desde el sitio especializado.

En promedio, tomando en cuenta 11 ciudades del interior del país, el retorno anual en dólares por la inversión es del 3,8% mientras que en la ciudad de Buenos Aires ese número es del 2,6 por ciento.



Provincia por provincia

Según los datos de Reporte Inmobiliario, la mayor rentabilidad se obtiene San Miguel de Tucumán, en donde el promedio es del 5,16%, es decir, el doble de la ganancia de un alquiler en Capital Federal.

En un segundo y tercer lugar, se ubican Neuquén, con un retorno del 4,7%, y Santa Fe, con un 4,5%. Completan el top-5 Mendoza y Salta, con un 4,3% y un 4,1%, respectivamente.

" Los precios de venta son un 25% menores que en Buenos Aires y los alquileres, en cambio, tienen los mismos valores", explica Juan Pablo Baca, encargado del área de I+D del Centro de Corredores inmobiliarios de la provincia de Córdoba (CeCin Cba).

Fuente: Reporte Inmobiliario

Del total de localidades del interior, en sólo dos casos, se obtiene una renta similar a CABA: Bahía Blanca y Posadas, con el 2,6% y el 2,7% de rentabilidad anual respectivamente.

En Córdoba, por ejemplo, según Baca, la rentabilidad es, en promedio, del 3% en zonas como Nueva Córdoba . "Es lo más parecido a Palermo, en relación a departamentos. Pero con la diferencia que se puede obtener hasta un punto más de ganancia que en el clásico barrio porteño" , explica.

Si bien el mercado de bienes raíces atraviesa un presente complejo en la Capital, el movimiento de operaciones en las principales provincias -excepto la de Buenos Aires- es mayor.

"Córdoba tiene más movimiento de ventas que CABA. Esto es se debe a que tiene un mercado con tickets de ingresos más accesible. Por ejemplo, hay departamentos de dos ambientes en zonas clase media que tienen un valor de u$s 35.000", agrega el especialista.

Según los datos de Zonaprop, el precio medio de los departamentos de la ciudad de Córdoba es de u$s 1167 por metro cuadrado (m2), con una caída de 9,1% en todo 2021.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son superiores, con un precio medio de u$s 2354 por m2, a pesar de una caída acumulada en el año del 7,5%. Pero, en los alquileres, no hay una diferencia tan marcada.

En Mendoza, el valor promedio de venta del m2 es de u$s 1227. Es decir que un departamento de 50 m2 cuesta, en promedio, u$s 63.100 y uno de tres ambientes se compra por u$s 89.900.