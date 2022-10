Cómo es el primer tambo robotizado y que no está conectado a la red eléctrica

Ordeñar vacas sin ninguna intervención humana, es posible. Se trata de un sistema de ordeñe ubicado en "La Colorada", en la ciudad bonaerense de Tandil, que cuenta con cuatro robots que funcionan las 24 horas del día y, con 300 vacas, brinda un total de 750 ordeñes por día, obteniendo entre 8000 y 9000 litros de leche diarios.

Con una inversión de u$s 1,3 millón el proyecto tiene un triple propósito: la producción y comercialización de leche, funcionar como tambo demostrativo, para que los productores interesados puedan visitar y conocer la tecnología que se utiliza, y para visibilizar a la sociedad que la producción de leche puede ser sustentable en el plano económico, social y ambiental. Las energías renovables podrían crecer más en la Argentina.

"Estamos muy entusiasmados de realizar este proyecto porque es un gran desafío que tomamos como una apuesta y un aporte al crecimiento de la lechería en Argentina", afirma Federico Alonso, socio fundador de Noorden, la empresa fundada en 2017 que inauguró el primer tambo robotizado y sustentable de la Argentina.

Se trata del primer tambo energéticamente neutro de la Argentina. Esto quiere decir que no está conectado a la red eléctrica y que almacena energía durante el día para utilizarla durante la noche. "Hoy le estamos dando la posibilidad a aquellos campos que no pueden conectar un tambo por no tener electricidad, de acceder a una solución global, adaptado a la tecnología con un sistema simple y fácil de usar y con menos riesgos. Aquellos campos que están alejados de la red o que no tienen estabilidad o confiabilidad en la red energética, pueden poner un tambo", explica Alonso.

Cómo es el sistema que utiliza el tambo

El sistema está basado en el tráfico libre de la vaca, esto implica que pueden comer, tomar agua, descansar y ser ordeñadas cuando ellas quieran. Durante el ordeñe, se premia a las vacas con alimento concentrado, lo que genera una gran cantidad de visitas al robot. "Pudimos ver que el comportamiento natural de la vaca trae beneficios en salud, reproducción y en la producción de leche. Entonces, queremos fomentar ese comportamiento natural de la vaca en el que ellas deciden los tiempos", señala Alonso.



Sin embargo, el sistema no solamente influye en la producción de leche, sino en otros parámetros como la longevidad, la salud y la reproducción de la vaca. Los robots generan, por cada ordeñe, 100 datos que luego se procesan y se convierten en información. De esa manera, se puede controlar la salud de la vaca, predecir enfermedades, saber cómo está comiendo, o darle el alimento teniendo en cuenta su producción.

La energía necesaria para el funcionamiento es generada por paneles y baterías solares con un sistema inteligente Victron. "La idea en el futuro es incursionar también en energía eólica de media potencia para complementar la generación solar", adelanta Alonso. Por otro lado, comenta que con el exceso de energía generada en verano se alimentará una bomba de riego para las pasturas, de forma tal que se generará estabilidad en la alimentación durante todo el año.

"Creemos que este proyecto puede ser el punto de partida para que otros productores se animen a invertir y apostar por el sistema y la forma de producción. Compartir que es posible y que la robotización y la sustentabilidad energética son el camino", sostiene Alonso.