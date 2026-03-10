Nike busca pisar más fuerte en la Argentina. A través de Southbay, su operador en el país, la marca proyecta entre cuatro y seis aperturas de locales propios durante 2026, en una estrategia con la que apunta a ampliar su red comercial y ganar participación en el negocio local de indumentaria y calzado deportivo. El objetivo es crecer por encima del mercado y acercarse al liderazgo que hoy ostenta Adidas, la marca número uno del sector en el país. En Nike reconocen que el camino para acortar esa distancia pasa por ampliar presencia territorial, fortalecer la red de tiendas y mejorar la disponibilidad de producto. El plan llega en un momento en el que la compañía asegura ver mejores condiciones para invertir y un arranque de año por encima de lo previsto. Según explicó Eduardo Pasman, director comercial de Southbay para la Argentina y Uruguay, los resultados de los primeros meses de 2026 superaron las expectativas internas. “El arranque del año estuvo por encima de lo que proyectábamos. Veníamos de un último trimestre de 2025 más débil de lo esperado y eso hace que hoy veamos una mejora más clara en el negocio”, explicó el ejecutivo. Actualmente, Nike opera 18 locales propios en la Argentina, además de una red de más de 1000 puntos de venta indirectos a través de cadenas multimarca. A eso se suma el canal online, que ya representa cerca del 20% de la facturación de la compañía. La expansión proyectada tiene foco en grandes ciudades del interior, donde la empresa detecta margen para ampliar cobertura. El año pasado ya desembarcaron en Rosario y Córdoba. Entre las plazas que analiza aparecen Mendoza, Salta, Tucumán y Neuquén, un mercado que hoy aparece entre los más avanzados dentro del plan de expansión. “Neuquén es una de las plazas que estamos mirando con más atención. Es una ciudad que tiene escala para la propuesta de la marca y podría ser una de las primeras aperturas dentro del plan”, adelantó Pasman. La estrategia también apunta a avanzar hacia una red cada vez más controlada por la propia compañía. Hoy Nike mantiene solo dos franquiciados en el país. La expansión se apoya en un esquema de inversión que combina nuevas aperturas con renovación de locales existentes. Pasman explicó que cada nuevo punto de venta requiere inversiones superiores a u$s 2 millones, sin contar el stock de mercadería necesario para la apertura. En ese marco se inscribe la reapertura del local de Alto Palermo, la tienda insignia de la marca en el país. El espacio, de casi 1500 metros cuadrados, fue remodelado con una inversión de u$s 1,5 millones y reabrió tras unos 50 días de obra. “Cada vez que renovamos un local con este formato vemos mejoras claras en ventas. En general, la facturación puede crecer entre 20% y 30% después de una renovación de este tipo”, señaló Pasman. El rediseño responde al formato global Nike Rise 2.0, un concepto de tienda que la marca aplica en mercados estratégicos y que busca integrar producto, tecnología y experiencia de compra en un mismo espacio. La expansión de la red física se complementa con el crecimiento del canal digital. El e-commerce ya representa alrededor del 20% de la facturación y funciona integrado con los locales físicos mediante servicios como retiro en tienda o entregas rápidas. “La integración entre el canal digital y las tiendas nos permite ampliar cobertura y mejorar la experiencia del consumidor”, explicó Pasman. El abastecimiento del mercado argentino combina producción nacional e importaciones, un esquema que la empresa considera clave para sostener el crecimiento. “La importación requiere planificación con casi un año de anticipación. Tener producción local nos da más flexibilidad para reaccionar frente a la demanda”, señaló el ejecutivo. El crecimiento proyectado no depende solo del número de tiendas. En la compañía sostienen que la clave pasa por combinar mayor presencia física, más disponibilidad de producto y una oferta que cubra distintos rangos de precio. “Tenemos productos desde entry level hasta modelos que superan los u$s 300. Esa amplitud nos permite competir en distintos segmentos del mercado”, explicó Pasman.