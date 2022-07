¿Qué quieren los trabajadores realmente? la nueva encuesta que analiza el futuro del mundo laboral

La pandemia cambió casi todos los aspectos de la vida de cotidiana, sin embargo, uno de los más afectados fue el trabajo: el paso abrupto de la presencialidad a la virtualidad aceleró un proceso de home office que ya se venían desarrollando lentamente. Ahora, todo apunta a que trabajar desde casa vino para quedarse, al menos en formato híbrido.

Gracias a esto, los trabajadores pueden organizar mejor sus tiempos personales, ahorrar en horas de viaje y en descanso, lo que suele repercutir en el rendimiento laboral.

En este sentido, el mundo del trabajo se encuentra viviendo un cambio profundo que parece ser para muchos el inicio de una relación más saludable con el tiempo dedicado a las tareas laborales: así lo indica una nueva encuesta realizada por el sitio de empleos Bumeran.

Según lo relevado por este nuevo análisis, el 54% de los trabajadores argentinos creen que el mundo del trabajo va a ser mejor en el futuro, por lo que los rápidos cambios de la pandemia en este aspecto parecen ser positivos. Por su parte, el 32% piensa que "no va a cambiar tanto" y el 14% opina que "va a empeorar".

El relevamiento, realizado sobre 480 usuarios, también consultó cuánto creen los trabajadores que va a cambiar el mundo laboral en los próximos 10 años: el 65% indicó que este será "totalmente diferente", mientras que un 32% indicó que será parecido al actual y un 3% respondió que será igual.

Respecto al avance de la tecnología aplicada al trabajo y la creación de nuevos puestos relacionados a esta, la mayoría de los participantes -34%- creen que su implementación y la consecuente automatización de tareas hará desaparecer muchos puestos hoy vigentes.

Otro 26% dice que el mercado "va a cambiar porque muchas tareas se van a automatizar y otras van a resolverse de nuevas formas", un 15% considera que este "se va a diversificar y cada vez se va a especializar más", otro 15% indica que los puestos "se van a multiplicar y se van a demandar nuevos perfiles", mientras que el 10% final espera que los horarios desaparezcan y que se comience a trabajar por objetivos.

EL TRABAJO IDEAL A FUTURO: ¿QUÉ ESPERAN LOS TRABAJADORES?

En cuanto al mayor equilibrio entre la vida privada y el trabajo que la virtualidad y los nuevos conceptos en torno al mundo laboral imponen, los encuestados indicaron sus esperanzas y también sus temores sobre este futuro.

En este sentido, el 36% de los consultados indicaron como su principal esperanza en este ámbito el "poder disfrutar realmente de trabajar de lo que les gusta". Luego, un 22% aspira a "poder trabajar desde cualquier lugar y viajar más", mientras que un 18% quiere "que las condiciones laborales mejoren".

En contraste, los tres principales temores de los encuestados son: Que aumente la precarización laboral (30%), no lograr adaptarse y quedar fuera (21%) y convertirse en una especie de autómata que trabaja 24x7 (15%).

Ante estas respuestas Carolina Molinaro, Head of Marketing regional de Jobint, destacó como los jóvenes apuntan cada vez más a poder trabajar de lo que disfrutan realmente: "El trabajo ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas, en cuanto al tiempo y las expectativas que uno deposita en él, que a la gente ya no le da igual que le guste o no", explicó.

Este nuevo contexto tiene como uno de sus ejes el balance sano entre la vida laboral y la vida personal, el cual el home office puede tanto beneficiar como afectar.

Para el 45% de los relevados este balance "va a ser el gran desafío de los nuevos tiempos", mientras que para otro 23% esto mejorará a futuro "porque se van respetar más los horarios y el derecho a la desconexión". Por su parte, un 22% final considera que en el trabajo del futuro "no se va a trabajar por horarios sino por objetivos".



"El trabajo, tarde o temprano, va a cambiar y de eso no hay dudas", remarcó Molinaro. Y concluyó: "La clave va a estar en poder adaptarnos al mismo, como empresas y como personas trabajadoras, priorizando siempre el trabajo en equipo y el bienestar de los talentos, que son los que hacen posible el funcionamiento de las compañías".