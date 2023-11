Buenos Aires ya no está en el top 5 de las ciudades más caras de América latina

Buenos Aires ya no está dentro de las cinco ciudades más caras para comprar un inmueble de América latina. Según un ranking elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella en conjunto con Zonaprop, la ciudad más pujante de la Argentina ocupa el séptimo puesto. Lo curioso es que hace tres años era la segunda ciudad más cara de la región.

Según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina, elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, Montevideo es la ciudad más cara para comprar un inmueble, con un precio por metro cuadrado (m2) de u$s 3166.

Dos ciudades mexicanas completan el top 3: Ciudad de México (u$s 2948) y Monterrey (u$s 2621). En el quinto puesto se ubican Guadalajara (u$s 2535) y Santiago de Chile (u$s 2499).

El relevamiento informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de nueve países de América latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta.

La Caída de Buenos Aires

En 2020, a poco del inicio de la pandemia, Buenos Aires ocupaba el segundo lugar por debajo de Santiago de Chile. Pero la desaceleración de precios impulsados por la falta de créditos hipotecarios y el stock récord de propiedades en venta, como consecuencia de la Ley de Alquileres, hicieron que la Argentina cayera dos posiciones.



En julio de 2020, cuando la nueva Ley de Alquileres entró en vigencia, se incrementó el número de inmuebles a la venta, llegando a batir todos los récords. La normativa desalentaba las inversiones en el mercado locativo, por lo que los propietarios volcaron sus inmuebles a la venta. Al crecer la oferta, con una demanda muy baja, los precios se vieron obligados a bajar.

En los últimos tres años, los valores de publicación de inmuebles en venta se desplomaron 28%. Mientras en 2020 el valor por m2 era de u$s 3003, hoy, en Buenos Aires, se paga u$s 2166.



Según los datos del informe, de marzo a septiembre los precios, medidos en dólares nominales, tuvieron una caída mínima del 0,7%. Pero, como contrapartida, los precios promedio de Latam, subieron 5,2% en dólares nominales, 3,2% en dólares reales y 2,6% en moneda local real. O sea, la cantidad necesaria para adquirir un m2 subió en dólares billete, en dólares ajustados por inflación de los Estados Unidos y en moneda local ajustada por inflación.

El ranking según Di Tella y Zonaprop

Los precios de las propiedades en Buenos Aires no deberían continuar en caída. Según los últimos datos de Zonaprop de octubre, el precio medio en la ciudad se ubica en u$s 2166 por m2, un 0,1% más comparado al mes anterior. La caída en el volumen de anuncios retasados es unos de los factores que explican la leve suba de precios registrada en los últimos meses.

En 2022 el 83% de los barrios registró baja de precio cada mes. En octubre 2023 el 52% de los barrios registra suba de precio mensual. Esto refleja que los valores ya habrían alcanzado su piso máximo.