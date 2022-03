Bioceres compró una empresa estadounidense para crear un hub de productos biológicos

Bioceres compró una empresa estadounidense por u$s 243 millones, a través de su unidad de negocio Bioceres Crop Solutions. Se trata de Marrone Bio Innovations (MBI), que también pertenece al sector de biotecnología.

El objetivo de la unión es crear un hub de productos biológicos para el agro y transformarse en el líder mundial en este segmento, reemplazando insumos agrícolas químicos con desarrollos más amigables con el medioambiente.

La operación se cerró este miércoles por la noche, con la firma del acuerdo, a través de un proceso de canje de acciones de ambas compañías, cotizantes en Nasdaq. Según los términos de la transacción, aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas empresas, cada acción ordinaria de MBI será canjeada por acciones ordinarias de Bioceres a razón fija de u$s 0,088, en base al precio del cierre de mercado de las acciones al 15 de marzo.



No obstante, la transacción aún está sujeta a la aprobación de los accionistas de MBI, que acordaron votar a favor de la fusión, y la autorización regulatoria, además de otras condiciones de cierre habituales en estos procesos. Se espera que los detalles se formalicen en el tercer trimestre.

Asimismo, se prevé que la fusión generará u$s 8 millones en sinergias de costos anuales. La mayoría tienen que ver con la eliminación de gastos duplicados y tarifas de consultoría, informó Bioceres.

La estrategia de Bioceres

Con esta estrategia, la biotecnológica local consolida sus operaciones fuera de la Argentina. "La presencia comercial de MBI en América del Norte y Europa complementará nuestros esfuerzos en estas geografías, mientras que el liderazgo de Bioceres en América latina proporcionará un canal para la cartera de MBI en estos importantes mercados de cultivos extensivos", explicó el CEO de Bioceres, Federico Trucco.

Federico Trucco, CEO de Bioceres

"Estamos muy entusiasmados con la creación de valor para nuestros clientes, empleados e inversores. Combinando los productos que comercializamos desde las dos compañías y nuestros pipelines de nuevos desarrollos, llegaremos al mercado con soluciones biológicas altamente eficaces y de bajo impacto ambiental para las principales categorías de insumos agrícolas. Juntos, crearemos una plataforma líder en uno de los segmentos más dinámicos de la agricultura", adelantó.

Bioceres tiene una probada trayectoria en la integración de negocios, enfocados en la comercialización de la innovación . "Desde que integramos Rizobacter hace poco más de cinco años, los ingresos casi se triplicaron y los márgenes se expandieron, impulsando un aumento de más de cuatro veces en el Ebitda. Rizobacter tenía el equipo, los productos, las capacidades industriales y las relaciones con los clientes necesarios para materializar el crecimiento, y nosotros nos asociamos con su liderazgo para posibilitar la oportunidad", indicó Enrique López Lecube, chief financial officer de Bioceres.

Simultáneamente con la adquisición de Rizobacter, Bioceres negoció en aquel momento un préstamo a largo plazo de u$s 45 millones, hoy totalmente reembolsado, que aportó los recursos financieros para ejecutar los ambiciosos planes.

"De manera similar, anunciamos que, en relación con la fusión, hemos acordado términos de hasta u$s 45 millones en capital comprometido a largo plazo en forma de préstamo convertible. Además del estado de caja actual de cada compañía, estimamos que el efectivo disponible proforma será de alrededor de u$s 100 millones. Además, anunciamos la conversión a capital del 75% de nuestro préstamo convertible de 2023, con el restante 25% reestructurado en un nuevo préstamo de cuatro años", agregó López Lecube.

La creación de un líder mundial

De esta manera, se combinará la experiencia de Bioceres en bionutrición y la creación de productos para el cuidado de semillas con el liderazgo de MBI en el diseño de soluciones biológicas para la protección de cultivos y de soluciones fitosanitarias, dando lugar así al nacimiento de un líder mundial en la comercialización de desarrollos agrícolas sostenibles destinados a reemplazar a productos químicos.

En ese sentido, la compañía combinada tendrá una base de clientes y una cartera de productos diversa para diferentes cultivos , con un amplio alcance geográfico. Los desarrollos incluyen el programa de tolerancia de trigo y soja a la sequía HB4 de Bioceres, que ya fue aprobado en Brasil, y la investigación de vanguardia de MBI en bioherbicidas. Además, recientemente, MBI les presentó a las autoridades brasileñas los papeles para la aprobación de MBI-302, su nuevo bioinsecticida y bionematicida, y a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para la autorización de MBI-306.

En conjunto, las dos compañías operarán en 46 países, con aproximadamente 640 empleados y dos instalaciones industriales propias y de investigación & desarrollo (I+D), ubicadas en Rosario y Davis, California (los Estados Unidos).

Kevin Helash, CEO de Marrone Bio, señaló que "la fusión tiene el potencial de acelerar el alcance global, ampliar la oferta de productos y expandir los programas de investigación y desarrollo". "La demanda de soluciones agrícolas que generen alimentos seguros crece de forma acelerada. Con esta unión, estaremos en condiciones de enfrentar esa oportunidad y generar mejores retornos para nuestros productores y distribuidores", anticipó.

Fondo de inversión de emprendedores

El cierre de la operación se dio a conocer a las horas del lanzamiento de un nuevo fondo de inversión de venture-capital que apoyará a emprendimientos, del que Bioceres será main partner, como principal inversor.

A través de la iniciativa SF500, la empresa apostará por el talento nacional e impulsará la transformación de equipos de investigadores en fundadores de compañías relacionadas a ciencias de la vida, en pos de catapultarlas al próximo nivel de evolución.

Trucco y Perotti en el evento de lanzamiento

El fondo tiene como meta inyectar u$s 300 millones durante la próxima década para potenciar el desarrollo de 500 negocios emergentes de base científica-tecnológica.

Bioceres aportará hasta u$s 15 millones de los u$s 27 millones que pondrán al año los privados. Los otros u$s 12 millones de esos u$s 27 millones anuales provendrán de socios institucionales e inversores a título personal.