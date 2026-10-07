Pedro Kearney, vicepresidente de Finanzas de YPF, fue el ganador del premio al CFO del Año 2026, otorgado por El Cronista, la revista Apertura, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y KPMG Argentina. El galardón fue entregado la semana pasada durante la CFO Summit. El ejecutivo fue elegido en una votación realizada entre sus pares y referentes del sector.

El inicio de la ceremonia estuvo a cargo de Martín Mendivelzua, socio líder de Advisory de KPMG, quien destacó el rol estratégico que cumplen actualmente los CFO dentro de las organizaciones.

“En un escenario desafiante, el rol del CFO trasciende las finanzas para convertirse en un actor estratégico en la toma de decisiones y la generación de valor y competitividad para las compañías”, indicó.

Los nominados para recibir el premio CFO del año fueron Ignacio Pini, director de administración y finanzas, de Arcelormittal Acindar; Hernán Richard, CFO DLS de Archer, y Kearney.

Una empresa en transformación

“YPF se está transformando en una empresa enfocada en la eficiencia, los resultados y la rentabilidad, y ser parte de las decisiones estratégicas que están teniendo impacto en el desarrollo energético argentino es muy desafiante”, sostuvo Kearney luego de haber recibido el galardón.

Sobre la tarea de financiar el mayor plan de inversión de YPF dijo que se trata de un esquema muy amplio con posibilidad de encontrar financiamiento de diferentes fuentes.

“Conseguimos u$s 1200 millones al emitir una obligación negociable, en un plazo de nueve años, la más grande de una empresa argentina en los últimos nueve años, con un tasa de interés de 7,85% que representa 300 puntos básico en relación al bono del tesoro americano a 10 años”, contó.

En relación con la búsqueda de múltiples fuentes de financiamiento destacó que el desafío actual más grande que debe liderar está vinculado con el financiamiento del proyecto Argentina LNG, para el cuál YPF se asoció con dos empresas internacionales, la italiana ENI y Adnoc, de Emiratos Árabes.

Proyecto revolucionario

“Va ser transformador no solo para YPF, sino para la industria energética de Argentina porque monetiza la segunda reserva de petróleo no convencional del mundo que es Vaca Muerta, a través de una obra de infraestructura destinada a exportación a gran escala mundial”, explicó.

El proyecto tendrá una inversión total de más de u$s 50.000 millones y para conseguir el financiamiento YPF está trabajando con estructuras financieras complejas y sofisticadas como las garantías que ofrecen las agencias de crédito de exportación.

“Hoy es la única manera de conseguir el volumen de capital que necesita este proyecto. Su estructuración financiera es el gran desafío que está atravesando YPF”, señaló.

Además, ponderó el anuncio que realizó Horacio Maríin, que establece que la agencia de crédito a la exportación de EE.UU. respaldará con hasta u$s 7000 millones el financiamiento de parte de la infraestructura para Argentina LNG.

Invertir desde la app de YPF

Al referirse a la posibilidad de que una persona común pueda adquirir una acción de YPF, a través de la app de la compañía y con dinero remanente en cuenta, señaló que es “una propuesta innovadora, ideada por Horacio Marín”.

El primer paso, explicó, fue hacer un split del valor de la acción. “Dividimos por 10 el valor y pasó de $ 85.000 a $ 8500 por unidad”.