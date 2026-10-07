En esta noticia Ganar previsibilidad

La transformación digital convirtió al área financiera en un actor estratégico para el negocio. Nahuel Pailos, Sales Director de Calipso, participó de la CFO Summit organizada por El Cronista y la revista Apertura y conversó sobre el valor de integrar datos, incorporar inteligencia artificial y automatizar procesos para ganar previsibilidad, eficiencia y capacidad de anticipación.

Al comienzo de la charla y en relación a la evolución de la gestión financiera de las organizaciones resaltó el impacto de la transformación digital de los últimos años. “Se pasó de un área de finanzas que era totalmente administrativa y miraba por el espejo retrovisor lo que sucedía en la compañía, a una área estratégica con datos integrados y consolidados que puede estar explotándolos y armar indicadores predictivos pensando en el negocio del futuro”, señaló el ejecutivo.

Desde 1993, Calipso atravesó las distintas etapas de transformación tecnológica de las empresas: desde los sistemas de gestión aislados y la aparición de la factura electrónica, hasta la llegada de la nube, la digitalización y, actualmente, una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial.

Sobre los motivos por los que una empresa crece de manera explosiva pero su sistema de gestión no, señaló que es porque “se desparrama la información, los sistemas no acompañan y se buscan alternativas para complementar lo que ya se está utilizando”. También destacó que es porque hay procesos que no están registrados" o se manejan en planillas que luego no sirven para la toma de decisiones".

En ese sentido sostuvo que los cambios no siempre vienen por el crecimiento y que muchas veces es el contexto macro económico y social el que invita a cambiar el modelo de negocios.

Ganar previsibilidad

Al señalar los beneficios de que una empresa tenga disponible toda la información para tomar decisiones, señaló que lo más importante es que otorga previsibilidad. Muchas, no tienen la trazabilidad de los indicadores y del negocio y el contexto actual exige la integración para tomar acciones rápidas e inmediatas.

Esto, al mismo tiempo, impacta en costos, eficiencia, servicio y satisfacción de clientes. “Una empresa que no tiene los datos integrados está en piloto automático”, sentenció.

Sobre la integración de la IA en el servicio que ofrece Calipso señaló que la hace en 4 etapas. Un asistente de IA que acompaña y mejora la experiencia de usuarios en la plataforma; un producto que permite capturar cualquier tipo de archivo y guardar los datos y almacenarlos para explotarlos; una capa analtica que puede dar datos sobre el negocio que muchas veces pasan desapercibidos y agentes que permiten una conversación con el sistema de gestión.

Pailos sostiene que la elección de un partner tecnológico para optimizar las finanzas hoy es una decisión financiera.