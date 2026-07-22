El concepto de regeneración social comienza a ganar espacio en las estrategias empresariales que buscan un impacto más allá de los resultados económicos. Damián Greisoris, gerente de Recursos Humanos de Natura Mercado Sur, explicó que la compañía asume la responsabilidad de contribuir activamente a la sociedad y al entorno. “Nos gusta hablar de regeneración social; es la forma que encontramos de aportar”, remarcó.

Para Greisoris, los desafíos humanos, sociales y ambientales no pueden separarse. “Somos un organismo vivo que contribuye con la sociedad de la que formamos parte y con el ser humano en el centro”, sostuvo. Desde la raíz de su cultura, Natura promueve el bienestar bien, una visión que integra la relación con uno mismo, con los demás y con el planeta. “Creemos que primero hay que estar bien con uno mismo para después contribuir y relacionarse con los demás”, señaló el ejecutivo. Este enfoque busca fortalecer los lazos y el compromiso social, promoviendo una comunidad más consciente.