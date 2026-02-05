American Airlines sumará vuelos entre Buenos Aires y los Estados Unidos durante la temporada de invierno, para viajar al mundial del fútbol. Así, del 28 de marzo al 24 de octubre, la aerolínea operará hasta 28 vuelos semanales desde Ezeiza. La compañía ofrecerá hasta tres vuelos diarios a Miami, con tres frecuencias semanales adicionales -martes, jueves y sábados- en comparación con la temporada anterior, además de cuatro vuelos semanales a Dallas-Fort Worth (DFW). Esta última se trata de una ruta clave de cara al mundial ya que en el Estadio Dallas se jugarán nueve partidos del campeonato, incluidos cuatro encuentros eliminatorios en las últimas fases del torneo y una semifinal. Allí, la Selección Argentina ya tiene programados dos partidos. El primero de ellos, contra Austria el 22 de junio y, el otro, el 27 del mismo mes versus Jordania. A su vez, la aerolínea aumentará su capacidad a Nueva York (JFK): operará la ruta con el Boeing 777-300 y tendrá una capacidad para 304 pasajeros, un 12% más que en la temporada anterior. Es que el emblemático estadio de Nueva Jersey, próximo a la isla de Manhattan, el MetLife Stadium, será la sede de la final del mundial, el domingo 19 de julio. “Con estas frecuencias añadidas y aviones de mayor tamaño, American aumentará su capacidad de asientos en un 30% este año en comparación con la temporada 2025″, indicó la empresa. Es que la demanda de los argentinos que buscan acompañar al último campeón del Mundo en la nueva competencia ya empieza a romper récords. Según datos de Booking, las búsquedas de alojamientos para junio de 2026 muestran subas inéditas en las ciudades sede del torneo. Por un lado, Kansas City registró un crecimiento cercano al 110.000% en las búsquedas para las fechas del 15 al 17 de junio, mientras que Dallas exhibe aumentos de casi 170.000% entre el 21 y el 23 de junio y de más de 105.000% entre el 26 y el 28 de ese mes, siempre en comparación con el mismo período de 2025.