Alquilar un departamento hoy es un 80% más caro que hace un año: precios barrio por barrio

Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron más que la inflación en los últimos 12 meses. Según los datos relevados por Zonaprop en agosto los valores se incrementaron en promedio un 80% comparado a igual mes del año pasado.

El alza de precios no sorprende. Como consecuencia de una postergada modificación en la Ley de Alquileres, muchos de los propietarios quitaron sus inmuebles de la venta generando un super stock de inmuebles en oferta y un mercado de inmuebles en alquiler muy reducido.

De acuerdo al relevamiento de Zonaprop, los precios de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentan interanualmente un 79,9%, por encima de la inflación que, de agosto a agosto, acumuló un alza del 76,6%.

El relevamiento arrojó que, en agosto, la suba comparada a julio, fue del 7% y en el 2022 acumulan una suba del 59 por ciento.

Precios, barrio por barrio

Hoy, el valor de alquiler de un monoambiente en promedio es de $ 61.064 por mes; un departamento de dos ambientes cuesta $ 74.557; y una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $ 100.628.

Por encima del promedio, se ubican las zonas de corredor noroeste, con $ 76.884 para los dos ambientes. En Zona Norte, ese número es de $ 84.276 para la misma tipología.

Los precios se disparan por la poca oferta y el alto stock de inmuebles a la venta

Puerto Madero continúa como el barrio más caro en la Ciudad de Buenos Aires, con un precio medio de $ 138.329. Le siguen Palermo y Núñez, con $ 89.894 y $ 88.794 mensuales, respectivamente.

En la zona media, se encuentran Santa Rita ($ 73.575), Parque Chacabuco ($ 72.123) y Boedo ($ 68.629).

Los barrios más económicos para alquilar son Floresta ($ 58.378), La Boca ($ 58.705) y Liniers ($ 59.485).

Ahora en cuanto a los aumentos, Mataderos (99.6%), Colegiales (96,7%) y Santa Rita (92,7%) son los barrios con mayor incremento interanual de precio. Puerto Madero (61%) se posiciona como el que menos sube, ya que la demanda bajó a partir de la pandemia.

Compra-venta

Los precios de venta continúan en caída y, según los datos de Zonaprop, en el año descienden un 4,3% y el valor del metro cuadrado se ubica en u$s 2253.

El valor disminuyó un 0,5% respecto al mes previo y acumula 17 meses consecutivos a la baja, al menos 0,5% cada mes. Las unidades en pozo y a estrenar son aquellas que menos caen, en comparación con la media general.

El valor de un monoambiente en CABA es de u$s 97.258. Por otro lado, un departamento de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de u$s 117.722 y una unidad de tres ambientes y 70 m2 alcanzaron los u$s 166.361.



Hoy, el 90% de los barrios registra descenso de precio. El 29% de los departamentos en venta en agosto fue retasado a la baja en los últimos seis meses. El descuento efectuado sube levemente a 8,4 por ciento.



El ranking de precios por barrio está encabezado por Puerto Madero (u$s 5565 el m2), Palermo (u$s 2960) y Belgrano ( u$s 2811).

En la otra punta, los barrios más económicos en la ciudad son Lugano (u$s 1076), Nueva Pompeya (u$s 1483) y La Boca (u$s 1528).