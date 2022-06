Alianzas estratégicas, una buena fórmula de crecimiento

Hace unas semanas finalizó la tercera edición en Argentina de la Bioferia con un récord de convocatoria y más de 200 expositores y hasta los mismos organizadores se sorprendieron con las repercusiones.

Los eventos relacionados con la sustentabilidad convocan a multitudes y dejan, por lo menos, dos mensajes. El primero, es que cada vez hay más consumidores interesados en informarse antes de comprar y consumir. El segundo, que el crecimiento necesita de una sinergia colectiva porque la economía sustentable se construye en alianza.

Uno de los atractivos principales del predio fue la "Isla de la Niñez", coordinado por la marca de alimentos orgánicos para chicos, Zafranito, que, en alianza con muchas otras marcas más, ofreció talleres, juegos y más actividades donde cada etiqueta mostraba su aporte a la cuestión ambiental. Este espacio estuvo signado por la propuesta de Zafranito, hábitos honestos, una marca orgánica que nació con el propósito de combatir la obesidad infantil, que según la OMS representa el mayor problema de salud pública de este siglo.

"La Bioferia fue un ejemplo de que la salida es colectiva, colaborando y tejiendo redes. Me encantó ver a tanta gente que se preocupa por averiguar cómo se produce y qué valores hay detrás de las cosas que compra", expresó Nito Anello, cofundador de Zafranito".

Esta empresa argentina busca ser una alternativa saludable a las que habitualmente encontramos en góndola, pero, sobre todo, enfoca su crecimiento en el propósito de mejorar el mundo a través de la alimentación y la inclusión laboral, para potenciar la vida de las personas, eliminar las enfermedades no transmisibles y generar un impacto positivo en el ambiente. Su línea de productos para chicos nació en 2020 y desde 2021 se unieron a la iniciativa global "One percent for the planet", comprometiéndose a donar el 1 por ciento de toda su facturación a la Asociación Civil Germinar, para regenerar bosque en Argentina.

"Somos una empresa con propósito y por eso trabajamos con un montón de gente que busca lo mismo. A ninguna de las demás empresas las vemos como competidores, sino como aliados hacia el mismo objetivo", remarca Anello, y menciona por ejemplo a Granja Andar, la asociación civil con la que realizan la granola desde 2014, CerealSol para sus cereales, el productor de alimentos orgánicos, Organic ATAM, junto a quienes elaboran algunas de las galletitas y Fincas del paraíso, para la harina integral orgánica, entre muchas otras alianzas que sos necesarias para su producción y el logro de sus objetivos. "Otra de las alianzas importantes es la que tenemos con Gestiones solidarias, que brindan servicio de personal eventual enfocado en gente con gran barrera de empleabilidad, porque creemos que incluir gente que no consigue trabajo fácil es fundamental".

Valentín Abella, director de la Bioferia, explica que este espacio de encuentro hace posible la interacción para hacer cosas en conjunto. "Fluye mucho más que en otros ambientes porque intentamos crear las bases para eso y siempre suceden cosas que nos exceden. Desde una empresa que dona frutas para todos los visitantes hasta emprendedores que se suman a empresas más corpo gracias a haber tomado contacto en nuestro espacio".

Y esta interconexión y espíritu colaborativo se da trasversalmente, desde el sector privado y en el sector público también. Por ejemplo, como menciona Abella, "El Gobierno de la Ciudad conoció a emprendedores del bioplástico en la feria y ahora decidieron utilizarlo en sus cartelerías. Así empiezan a existir cruces de lo más diversos".

Se trata de conocer gente, no solo para aprender, sino también para unir los puntos, armar proyectos colaborativos y sumar esfuerzos. "En la línea editorial de la Bioguía se generan contenidos a través de una red de organizaciones de Latam en distintas aristas del activismo ambiental. Y empezamos a generar una red que nos permitió cubrir todas las aristas del consumo responsable que es un muy trasversal", apunta Abella.

Por su parte, Joaquín Lamas, director de la marca de tablas de equilibrio, Kanalu Wood, explica que "hicimos alianzas con distintas marcas y me parece que es una buena forma de generar sinergias y de trabajar en conjunto para dar visibilidad a los distintos emprendimientos. Actualmente, tenemos alianzas con una empresa de sorbetes reutilizables y con otras que nos permiten potenciar nuestro producto a través de distintas acciones. Porque cuando el propósito es lo más importante, el vínculo con los otros es siempre una posibilidad de generar buenas relaciones".

Algo similar expresa Claudia Guaymas, de Arcoiris Ecojuguetes, es una de las empresas que no venía trabajando con ninguna otra del espacio pero compartió la Isla de la Niñez porque cree fuertemente en la necesidad del intercambio y los vínculos: "Tenemos alianzas comerciales con otros emprendimientos y empresas, por ejemplo, trabajamos con Ofelia que nos acompañó y guió estos últimos años, también con Mercado Pax, empresa de sustentabilidad, y emprendedores de distintas zonas del país que complementan y potencian a nuestro emprendimiento de madera positiva, ayudándonos a ofrecer variedad".

COMPRAR DISTINTO

"La explosión de la Bioferia nos dejó claro que la gente tiene más ganas de consumir distinto. Aunque con casi todos los emprendedores del sector nos conocemos hace mucho, vi muchas ideas innovadoras y siento que cualquiera que esté trabajando con foco y ganas es bienvenido. Sabemos que no es sencillo y no somos tantos los que trabajamos con el mismo nivel de compromiso y conciencia desde el principio, por eso si hay empresas que todavía necesitan avanzar y adaptarse, estamos para colaborar entre todos", resume Anello.

El recorrido hacia la conversión de una empresa en Empresa B o sustentable implica muchas dificultades, desde las características más duras que hacen al proceso productivo, hasta los aspectos más humanos, como convencer a mucha gente dentro de la organización, que no siempre entiende el para qué. "El foco es el por qué te estás sumergiendo en esto; si es solo por moda, no será un cambio de verdad", resaltan desde Zafranito.

La colaboración es un arma para transformar la realidad y la práctica muestra que está siendo de las más efectivas.