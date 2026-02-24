El presidente de Genneia y titular del Banco Macro, Jorge Brito, realizó un diagnóstico económico amplio: advirtió sobre un “estrangulamiento en la actividad privada”, defendió la necesidad de habilitar créditos en dólares, relativizó el impacto de la “inocencia fiscal” y reveló que hay mejoras en los indicadores de morosidad. Además, anticipó nuevas inversiones bajo el RIGI y dio detalles sobre su participación en Argentina Week en Estados Unidos para atraer capitales. Las declaraciones surgieron en diálogo con El Cronista y otros medios, en el marco de la inauguración del sexto parque solar de la empresa Genneia. El evento se realizó este lunes en el Parque Solar Anchoris, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza. También participó el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien solicitó al Gobierno nacional una mejora en las tasas de interés y una baja en los impuestos. Brito planteó que la desaceleración inflacionaria tiene un costo en el sector privado. “Hoy hay una suerte de estrangulamiento en la actividad privada”, afirmó. Y agregó: “Uno tiene que discutir si quiere que ese proceso desinflacionario se siga acentuando con riesgos en la actividad privada o ir un poquito más lento”. Si bien consideró que no hay que abandonar la lucha contra la inflación ni el superávit fiscal, también sostuvo que “hoy habría que dar un poquito más de importancia o mirar más de cerca lo que está ocurriendo en la actividad privada y no tanto la inflación”. En ese sentido, observa con buenos ojos que el Banco Central haya vuelto a acumular reservas. Pero esa emisión de pesos que realiza la entidad monetaria para comprar divisas es luego esterilizada por el Tesoro. Se trata de una política monetaria demasiado “restrictiva”. Por eso consideró: “Tal vez en materia monetaria creo que se debería ser un poco más prudente y mirar un poco más lo que está ocurriendo en la actividad privada”. En la misma línea, Brito reveló que la semana que viene se perderá la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, por viajar a Argentina Week, un evento exclusivo en Nueva York que organizan bancos internacionales para captar inversiones para el país. Serán unos 200 invitados y se espera la presencia de importantes inversores. En cuanto al clima financiero, destacó: “Los inversores externos están confiando en Argentina, se financiaron aproximadamente u$s 10.000 millones en 2025, lo que es récord en un año. Ni en la época de Menem ni en la de Macri ocurrió algo así”. No obstante, volvió sobre su preocupación por la economía real: “En materia de inversión en economía real estamos viendo poco y nada”. Por eso, consideró que “es importante que los inversores se empiecen a animar a nuevos negocios de economía real”. Y agregó: “La estabilidad fiscal a la larga trae aparejadas inversiones. Lo complejo son los tiempos”. Sobre este punto también habló Cornejo, quien, como gobernador radical de Mendoza, apoya públicamente al Gobierno del presidente Javier Milei y fue aliado en el Congreso en votaciones clave. “Por más que la gente no la siga pasando bien, siguen apostando a la certidumbre”, afirmó. ¿Cuánto más pueden aguantar? “No tengo respuesta precisa”. El gobernador consideró que a nivel nacional hubo muchos avances en dos años, pero que aún quedan reformas estructurales y mejoras en el crédito. “Ponen el foco en las provincias, pero Nación tiene un montón de impuestos distorsivos que no ha tocado”, lanzó. Criticó el impuesto a los combustibles, que es como “cazar en el zoológico”, y el de débitos y créditos bancarios. Consultado sobre cómo viene el ingreso de dólares del “colchón” al sistema financiero tras los anuncios oficiales, Brito fue cauto. “Pocos”, respondió ante la pregunta sobre el movimiento en las sucursales. Luego amplió: “Algo está ocurriendo, pero poco. No sé cuáles eran las expectativas del Gobierno”. También comparó con experiencias previas: “No son los números del blanqueo de la época Macri”. Y aclaró que solo podía hablar por su entidad: “Puedo hablar por mi banco, que es el Macro. Desconozco el número del sistema. Por ahí hay más en el Banco Nación, que es donde suelen canalizarse este tipo de medidas”. Uno de los planteos más enfáticos fue sobre la posibilidad de prestar en moneda extranjera. “Argentina es la excepción casi mundial donde los bancos no podemos prestar dólares”, sostuvo. En ese marco, propuso que, en el marco de la ley de inocencia fiscal, se puedan canalizar los dólares que hoy están fuera del sistema. Explicó que es una de las formas para que “Argentina pueda seguir o reiniciar su senda de crecimiento”. De hecho, recordó que el financiamiento en pesos fue clave en el crecimiento de la economía en el segundo semestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. “Nosotros creemos que hay una gran oportunidad para que los dólares que hay de argentinos fuera del sistema”, afirmó. Recordó que esta es una norma que rige post convertibilidad, tras la pesificación asimétrica, pero consideró que ya pasaron 24 años desde aquella normativa. “No estamos hablando de los extremos de lo que ocurrió en la convertibilidad, cuando cualquier persona podía endeudarse en dólares; eso no es lo que estamos pidiendo, pero sí creemos que hay muchas actividades que tienen capacidad para poder financiarse en dólares”, aseguró Brito. Una forma de arrancar con esta medida podría ser de manera “escalonada” y debería ocurrir luego de un cambio en la ley que realice el Congreso. “Nosotros somos los que sabemos administrar riesgos”, concluyó. Otro de los temas críticos en el sistema financiero es la morosidad. “La mora creció desde mayo del año pasado a niveles los más altos desde el año 2008 y llegó a su pico en diciembre de 2025”, recordó. Atribuyó esa suba principalmente al costo del dinero, “más por suba de tasa de interés que por pérdida de empleo”. Con la baja de tasas gradual que se produjo post elecciones legislativas, sostuvo que el deterioro se frenó: “Esa mora no se incrementó más y creemos que va a ir bajando”. En materia de expansión, Brito anticipó un nuevo proyecto de gran escala. El próximo parque tendría más de 350 MW, lo que lo convertiría en el de mayor potencia del país. Sería una inversión de más de u$s 300 millones, por lo cual podría “encuadrar dentro del RIGI”, aunque prefirió no dar más precisiones. Subrayó la posición de mercado: “Con el 20% del mercado tanto en generación eólica como solar, en 2025 nos transformamos también en la principal compañía de energía solar del país”. Además, vinculó la expansión renovable con el desarrollo minero: “Vemos la minería como un vertical hacia el futuro” y apuntó a “generación y transmisión para un proyecto minero”, con el objetivo de “responder con infraestructura real a la demanda de sectores críticos como la minería”. Así, en un acto destinado a inaugurar un parque solar, el banquero dejó definiciones que excedieron al sector energético y se metieron de lleno en el debate macroeconómico.