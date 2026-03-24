El Presidente de Banco Macro, Jorge Brito, junto con el CEO, Juan Parma, y los directores Constanza Brito y Federico Carballo, junto el CFO Jorge Scarinci, conmemoraron el 20° aniversario de la salida de la entidad a cotización en el New York Stock Exchange (NYSE). Las autoridades del Macro realizaron esa mañana el tradicional toque de campana que, a juicio del banco recibe al banco consolidado como líder entre los de capitales nacionales en la Argentina. Jorge Brito expresó que en 2006, cuando se concretó la salida a la Bolsa de Nueva York, la entidad dio el paso más importante de su historia. En un encuentro previo al toque de campana con directivos del NYSE y autoridades del banco, Brito recordó que la decisión, que concretaron en 2026 su padre Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo, venía de un par de años antes, en 2004, ya habíamos tenido reuniones con inversores. "Veníamos de dos años de corralito, y era un desafío muy importante para la Argentina, que todavía estaba en default”, recordó. “Fue la primera compañía argentina que volvió a listarse después del default”, recordó. Macro abrió su cotización el con la colocación en 2006 de 9,7 millones de ADS (American Depositary Shares) a u$s 20,35 cada uno, incrementándose en más de un 12% el día de la IPO. Luego realizó diversas ampliaciones de cotización y cambio en las estructura de su oferta pública. A poco de tocar la campana de apertura en la rueda, la cotización se colocó a u$s 70,02. En ese contexto, Macro destacó que, al cotizar en el NYSE, “reafirma su compromiso con las normas de compliance más exigentes del mundo, brindando la máxima excelencia a sus clientes, inversores y colaboradores”. “Es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales", agregó Brito “No es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande.” “Para las compañías que no están listadas es algo muy importante, y eso fue para nosotros, cambiar de ser una compañía familiar a una compañía con todos los procedimientos y de control interno que hoy tenemos”, agregó. En ese sentido, destacó la participación del conjunto de la familia “Mi primo y los socios y los colaboradores con mis hermanos, tenemos todos una presencia en el directorio”, indicó el presidente del Macro. “Estamos trabajando diariamente en el direccionamiento de de la compañía, intentando saber siempre que ese banco es el más fuerte de este momento, con la creencia siempre de apuntar a un crecimiento, como ha crecido fundamentalmente de un modo inorgánico. Pero la presencia del banco en el NYSE es seguramente un paso más importante de lo que tenemos”, agregó.