Roberto Alvo destacó la apertura aerocomercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aseguró que la compañía analiza alternativas que antes no eran posibles.

El regreso de LATAM Airlines a los vuelos domésticos en la Argentina volvió a quedar sobre la mesa.

Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group, destacó la apertura del mercado aerocomercial impulsada por el gobierno de Javier Milei y aseguró que la compañía evalúa oportunidades de expansión a partir de las nuevas condiciones para operar en el país.

“Nosotros siempre analizamos oportunidades”, sostuvo Alvo durante la conferencia de prensa de apertura del ALTA AGM & Airline Leaders Forum, que se realizó en Ciudad de México.

Consultado sobre la posibilidad de retomar los vuelos de cabotaje, el ejecutivo señaló que la eliminación de restricciones permite considerar alternativas que antes no estaban disponibles, aunque evitó anticipar decisiones.

“En Argentina estamos en el negocio internacional, como hemos estado en los últimos años”, enfatizó, evitando precisar anuncios concretos ni plazos definidos .

LATAM lidera los vuelos internacionales en la Argentina

De acuerdo con el último informe mensual difundido por la ANAC, en septiembre, LATAM lideró el mercado internacional argentino, con el 20,02% de los pasajeros transportados, por delante de Aerolíneas Argentinas, que concentró el 16,97%.

La posición de LATAM es todavía más fuerte en el mercado regional, que comprende las conexiones con otros países de Sudamérica. En ese segmento, la compañía concentró el 32% de los pasajeros internacionales transportados en septiembre, por delante de Aerolíneas Argentinas, con el 19%, y GOL, con el 14%.

Las declaraciones del CEO se produjeron en la misma semana en que JetSMART obtuvo una nueva autorización para operar bajo derechos de tercera a novena libertad en la Argentina. LATAM, por su parte, ya cuenta con una habilitación equivalente desde diciembre de 2025, que le permite operar vuelos domésticos sin limitaciones de rutas ni frecuencias.

Pese a ese marco regulatorio, el grupo todavía no anunció un plan para regresar al mercado de cabotaje.

Argentina, un mercado estratégico para LATAM

Alvo destacó la importancia de la Argentina dentro de la red de conexiones de la compañía. “Argentina es un mercado extremadamente importante, es el mercado más grande que tenemos al sur de nuestros puntos de conexión”.

Actualmente, el grupo opera más de 30 vuelos internacionales diarios desde sus centros de conexión hacia el mercado argentino , además de servicios directos como Buenos Aires-Miami. Según explicó el ejecutivo, dependiendo del mes, LATAM ocupa el primer o segundo puesto entre las aerolíneas que transportan pasajeros internacionales en el país.

Por ello, la estrategia de la empresa apunta, por ahora, a fortalecer ese negocio y aprovechar las oportunidades que surjan de una mayor apertura aerocomercial.

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Qué permisos tiene LATAM para volver al cabotaje en Argentina

LATAM dejó de operar vuelos domésticos en la Argentina en junio de 2020, en plena pandemia. Hasta entonces, su filial local, LATAM Airlines Argentina, conectaba 12 destinos nacionales. El cierre puso fin a esa operación y el grupo mantuvo su presencia en el país a través de los vuelos internacionales de sus filiales de Brasil, Chile y Perú.

El marco regulatorio cambió con los acuerdos de cielos abiertos entre la Argentina y Chile . En abril de 2024, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que amplió las posibilidades de operación de las aerolíneas.

En diciembre de 2025, mediante la Disposición 46/2025, LATAM obtuvo derechos de octava y novena libertad para operar servicios de cabotaje en la Argentina, sin limitaciones de rutas ni frecuencias.

La autorización permite que una aerolínea extranjera transporte pasajeros entre dos puntos dentro de otro país bajo las condiciones contempladas por esos derechos. Sin embargo, eso no significa que una compañía vaya a utilizarlos de inmediato. En el caso de LATAM, Alvo dejó en claro que su foco inmediato sigue puesto en los vuelos internacionales.