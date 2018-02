Pese a ofrecer menos obras, subieron 25% las ventas en casas de subastas de arte

Pese a que la oferta disminuye un 9%, ya que la gente prefiere conservar sus tenencias en arte, las ventas durante el año pasado aumentaron un 25%, las tres principales casas de subasta del mundo vendieron ellas solas u$s 11.210 millones. Christie’s continúa siendo la líder y sus ventas aumentaron un 34%, recaudó u$s 5.890 millones y sus ingresos brutos superan los

u$s 1.000 millones. Sotheby’s aumentó en u$s 600 millones sus ventas, un 15% más en el año 2017, y recaudó u$s 4.690 millones y con ingresos brutos superiores a los u$s 800 millones. La tercera es Phillips que vendió un 25% más e ingresó u$s 709 millones, de los cuales u$s 83 millones fueron en ventas privadas y u$s 33 millones on-line, y apuesta a incorporar arte latinoamericano en las subastas de arte contemporáneo luego de lograr varios récords con una obra de Carmen Herrera, la anciana de 102 años nacida en Cuba y que es gran figura en Estados Unidos. Una de sus obras se vendió en u$s 1,2 millones. También vendió un reloj "Paul Newman Rolex Daytona" en u$s 17,8 millones y logró dos récords para el más cotizado pintor contemporáneo británico Peter Doig, que superaron los u$s 20 millones.

Nueva York sigue siendo la capital del mercado de arte con un 49% de las ventas, Londres factura un 24% y luego sigue Shangai. Lo más vendido es el arte contemporáneo realizado luego de 1945, lo que significa el 29% de las ventas (más de u$s 3.000 tres mil millones de dólares), y luego viene el sector de impresionistas y arte moderno que representa el 21% de las ventas. Otra característica del año fue la presentación de Christie’s de un remate insólito de arte contemporáneo, donde pusieron el Da Vinci del año 1500, y como si esto fuera poco transgresor, también ofrecieron un auto de Fórmula 1, en la misma subasta.

Sotheby’s festejó un último trimestre con u$s 446 millones en ventas privadas. Los Museos han estado activos, además del Da Vinci de los u$s 450 millones, que se fue al nuevo Louvre de Abu Dhabi, el Rijksmuseum de Amsterdam incorporó uno de los 30 óleos que se conocen de Jean-Ètienne Liotard realizado en 1756, en la suma récord de 5,6 millones de dólares, y el Paul Getty Museum de Pasadena, California, está exhibiendo su última compra en u$s 100 millones de una colección de 16 dibujos antiguos más un óleo de Watteau (1684-1721), que se les escapó cuando se vendió en 2008 en Christie’s en u$s 24,5 millones.

La National Gallery de Londres logró incorporar un Bernardo Bellotto por u$s 15 millones. El Museo de Brooklyn en Nueva York está feliz con el préstamo que le hizo el coleccionista japonés del Basquiat que costó u$s 110 millones. Como el artista vivía allí, es todo un símbolo que se exhiba en ese lugar. Ayer se realizó el remate de Old Masters (viejos maestros) y la venta fue muy ágil.