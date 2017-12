"Los problemas de Veladero fueron tal vez de recursos humanos"

La mina Veladero transcurrió buen tiempo en la tapa de los diarios, ligada a derrames de cianuro que en septiembre de 2016 llevaron al descabezamiento de Barrick Gold en el país. Meses después de esta crisis, Fernando Giannoni fue convocado para encabezar el emprendimiento de San Juan con dos particularidades: una reestructuración de su equipo y las actividades y el liderazgo de un equipo que tiene dos accionistas como Barrick y Shandong. Giannoni detalló a El Cronista las características del plan de sostenibilidad en marcha y el futuro de Pascua Lama, la mina chilena que espera de su reformulación.

"Estamos muy orgullosos porque exportamos 100 toneladas de doré, que tiene 100 % valor agregado, un mineral procesado", destaca Giannoni. La mina de oro y plata aporta el 25% del Producto de San Juan, tiene 4000 empleados y ya ha invertido u$s 1829 millones.

¿Cómo fue el proceso de transformación de la compañía, de relevo de los mandos, después de la crisis ambiental?

Fue un proceso interno muy fuerte, también honesto de decir si nosotros tenemos como propósito hacer minería en San Juan los próximos cien años tenemos que reconvertir nuestra operación. Y reconvertir nuestra operación no es simplemente hacer añadidos o mejoras en la estructura de la operación, si no convertirla profundamente desde adentro, desde la gente. Nosotros no hemos tenido problemas técnicos, hemos tenido problemas de recursos humanos. Que quizás cuando la empresa empezó a operar en el año 2003/2004 no eran problemas que en esa época existieran. Entonces lo primero que dijimos fue, bueno tenemos que primero reconvertir la operación a partir de un criterio de seguridad y de redundancia necesario para evitar que esa operación tenga incidentes que puedan impactar externamente la operación. Después tengo que hacer un análisis muy profundo de cómo estamos integrados en recursos humanos. Quizás Veladero sea la mina más compleja de la Argentina Varadero, a 4300 metros con épocas de altas nevadas, vientos de 200 km/h entonces, tenemos que cambiar la imagen que la gente tiene de la minería, y va a llevar años.

¿Hay un cálculo de cuánto costó la reconversión?

Puedo dar un número genérico, nosotros hicimos un cálculo que la reconversión total en términos de lo que sería técnico, incluye también la reconversión para el crecimiento, porque la mina termina en el 2024 que es el plan base, son siete años. Tenemos un plan estratégico para operar 14 años (hasta 2031), para ser más eficientes, seguimos explorando y consiguiendo yacimientos anexos y eso nos va a permitir crecer. Ahora para operar y minar zonas de baja ley, de bajo contenido de mineral, hay que ser muy eficiente entonces todo esto requiere también, no solamente la reconversión de recursos humanos si no la reconversión tecnológica para ser más eficiente, entonces estamos mirando todos los aspectos de la minería. Y en términos de grandes números nosotros empezamos con una inversión de u$s 500 millones en Veladero que implica toda esta reconversión que te estoy diciendo y toda la reconversión necesaria para el crecimiento.

¿Estos u$s 500 millones no son atribuibles a la crisis del derrame de cianuro?

Si quiere limitarse al rediseño del valle de lixiviación, que fue uno de los aspectos quizás el más grande, el más notorio, se van unas decenas de millones de dólares. Pero no es la gran inversión. Ahora, por ejemplo, estamos en el medio de una inversión de u$s 25 millones cambiando toda la planta de proceso, refinerías incorporando tecnología de punta, para hacer la refinería más eficiente y también más segura. El IROC (centro de operaciones remotas) es parte de eso. Ayer una colega suya me decía "¿Por qué la empresa en el 2015 mintió?" Mienten las personas. Y cuando se analiza la situación, la mina está a siete horas de San Juan, donde están las oficinas y el departamento de comunicación. Cuando alguien preguntaba por un incidente, cuando la información llegaba ya era vieja, la persona que informaba no sabía si estaba informando correctamente o estaba cuidando su trabajo, o no sabía. El IROC lo que nos permite es tener a 300 km de la mina la operación remota de la mina, el monitoreo constante y todas las áreas conectadas. Hay información en tiempo real, más seguridad y se pueden tomar decisiones técnicas de inmediato, teniendo toda la información junta

¿Cúales son las perspectivas con Pascua Lama, la mina chilena que está redefiniéndose su futuro?

Es un proyecto binacional porque el deposito esta dividido entre argentina y chile. Con los datos que tenemos en el día de hoy con una mayor proporción de mineral del lado chileno que del lado argentino. Ahora lo que está haciendo la empresa es una re ingeniería, es decir, pensar cómo se puede explotar la mina de una manera diferente, entre las alternativas esa se llama perfectibilidad. Entró en un proceso de perfectibilidad, se está haciendo exploración del lado Argentino. Probablemente termine a fin del verano, y con esos datos se va a poder completar el proceso de perfectibilidad y después se va a analizar si el proyecto se puede factibilizar o no.