El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) le hizo un guiño el martes a Javier Milei al situarse en el 1% en febrero, según los datos del INDEC. Es que pese a la evolución reciente de la inflación, que no baja desde hace nueve meses, el Presidente insistió durante el lunes, al hablar en la Bolsa de Comercio de Córdoba, en su proyección sobre la dinámica de precios y ratificó su objetivo de perforar el 1% a mitad de año, algo que no ocurre en Argentina desde hace casi una década.