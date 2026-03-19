La cotización deldólar este jueves, 19 de marzo de 2026 llegó a 3671.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,75%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.58%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.70%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con varias fluctuaciones que indicaron un ligero aumento y un periodo de estabilidad. Esta dinámica sugiere una volatilidad moderada en el mercado, donde los movimientos negativos predominan, aunque se han registrado momentos de recuperación. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 15.55%, superando la volatilidad anual del 14.47%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 367.147 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 734.294 pesos colombianos y para 500 dólares, se necesitarán 1.836.485 pesos colombianos.