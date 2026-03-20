La educación financiera en jóvenes se convirtió en una prioridad. En un contexto donde el acceso al dinero es cada vez más fácil —billeteras virtuales, crédito inmediato y compras digitales— también crecen los riesgos: deudas, estafas y consumo impulsivo. Por eso, la Global Money Week 2026 vuelve a poner el tema en agenda con un mensaje claro: hablar de dinero no es opcional, es parte de la educación. Impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta campaña global busca que niños y adolescentes desarrollen una relación más saludable con el dinero. El eje de este año —“Smart money talks”— apunta a un problema concreto: el silencio. Muchos jóvenes no hablan de dinero, no preguntan y toman decisiones sin información. El resultado: errores que pueden impactar en su presente y futuro financiero. El avance de la digitalización cambió la forma de consumir. Hoy el dinero no se ve, no se toca, pero se gasta más rápido. Según datos relevados por Balanz Academy, los principales riesgos en jóvenes son: Además, la sensación de “plata infinita” que generan los medios de pago digitales dificulta el control del gasto, especialmente en edades tempranas. Padres y educadores coinciden en que hay conceptos básicos que deberían enseñarse desde chicos: Pero hay un punto igual de importante: la educación emocional. Aprender a manejar la ansiedad, evitar compras por presión social y postergar decisiones son habilidades clave en la economía actual. “Durante la Global Money Week 2026 tuvimos la oportunidad de llevar la conversación a la acción”, explicó Paula Spitaleri, directora de Balanz Academy. Desde Balanz Academy organizaron charlas gratuitas para padres y docentes, enfocadas en: El objetivo: que el dinero deje de ser un tema tabú y se convierta en una herramienta de aprendizaje cotidiano. Hablar de dinero no es solo aprender a ahorrar o gastar mejor. Es formar personas con criterio, autonomía y capacidad de tomar decisiones informadas. En un mundo donde las decisiones financieras empiezan cada vez antes, la educación financiera ya no es un plus: es una necesidad. Y cuanto antes empiece, mejores serán los resultados.