La Anónima y Grupo Libertad anunciaron un acuerdo mediante el cual la cadena de supermercados de la familia Braun compra parcialmente el fondo de comercio de la división de Hipermercados de Grupo Libertad. Con esta operación, La Anónima incorporará un centro de distribución y 12 nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero. De esta manera, la empresa de retail que nació en la Patagonia, región donde es muy fuerte, acelera exponencialmente su avance hacia el norte del país. La Anónima había sigo uno de los jugadores que se mencionó en un principio para pelear por la compra de la operación de Carrefour en la Argentina. Sin embargo, se bajó en una primera instancia. Hoy redobla la apuesta sumando a sus 171 sucursales 12 más y lograr presencia en casi todo el país. “Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades. Estamos convencidos de que estas tiendas potenciarán nuestra red comercial y refuerzan nuestro compromiso con el desarrollo del país”, declaró Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónima. El acuerdo contempla que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación pasarán a ser empleados de La Anónima. Con este acuerdo el Grupo Libertad pone foco a su estrategia de concentrarse en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los Centros Comerciales Paseo Libertad con los cuales tiene presencia en nueve provincias. Hace un mes, con el cierre de su local Fresh Market en el DOT, su formato premium, corrían los rumores de la salida de la compañía de la Argentina. Grupo Libertad nació en Córdoba en 1986 como una empresa familiar. En 1998 fue adquirida por el grupo francés Casino, luego pasó a manos de la colombiana Éxito y, a comienzos de 2024, quedó en manos del Grupo Calleja, el principal supermercadista de El Salvador. “Estamos muy orgullosos de este acuerdo con La Anónima; sabemos que nuestras tiendas quedan en las mejores manos y que se generarán nuevas oportunidades para colaboradores, proveedores y clientes. Por su parte, desde Grupo Libertad focalizaremos nuestra operación en los centros comerciales Paseo Libertad para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. Expandir nuestro Real Estate en Argentina nos permite trabajar por la sostenibilidad de la empresa en el corto, mediano y largo plazo, con un negocio que genera valor en el país y en la región”, declaró Carlos Calleja, vicepresidente del Directorio de Grupo Libertad. El proceso de transición de los locales se realizará de manera gradual durante los próximos meses, garantizando la continuidad de las operaciones y el servicio a los clientes.