Eurnekian va al Ciadi contra Perú por cancelar un aeropuerto en Cusco

El consorcio Kuntur Wasi integrado por el holding argentino Corporación América y la empresa peruana Andino Investment Holding iniciará un proceso de arbitraje internacional contra Perú, luego de no lograr un acuerdo en una mediación local por la cancelación de un contrato para construir un aeropuerto de u$s 520 millones en la región de Cusco. El Estado peruano puso fin en enero a las negociaciones directas con Kuntur Wasi para resolver una controversia en el financiamiento para la construcción del aeropuerto Chinchero.

"Considerando los incumplimientos del Estado y el fin del trato directo, nos hemos visto en la obligación de resolver el Contrato por incumplimiento del Estado, debidamente acreditado, y continuar la resolución de la controversia en un arbitraje internacional", dijo el consorcio en un comunicado. A partir de ahora, ambas compañías acudirán en conjunto al Ciadi.

Fuentes cercanas a la empresa argentina, destacaron que por las características de la zona se trataba de una obra compleja y que ya se habían invertido entre u$s 50 y u$s 60 millones. Las negociaciones con el Gobierno de Perú, que no llegaron a un acuerdo, se dieron durante los últimos seis meses. "El contrato no se cayó por incumplimiento, sino por una decisión política. El Congreso no permitía avanzar con la obra", aclararon.

El plan para construir el aeropuerto fue duramente cuestionado por la oposición al Gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso, luego de encontrar irregularidades en unas "adendas" que generaron una crisis en el Gobierno y la renuncia del ministro de Transportes.

Kuntur Wasi afirmó que devolverá al Gobierno peruano los terrenos para la construcción del aeropuerto y los estudios de ingeniería del proyecto, tras precisar que hasta ahora el grupo "no ha recibido pago alguno en contraprestación por parte del Estado". El proyecto del aeropuerto Chinchero fue adjudicado en 2014 a Kuntur Wasi para descongestionar la actual terminal del Cusco.