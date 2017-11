Eurnekian se aseguró la concesión de los aeropuertos en el país hasta 2028

El Gobierno decidió mantenerle la concesión de los aeropuertos al grupo Eurnekian y no hacer uso de la cláusula que le permitía rescindir el contrato en el 2018.

La "amenaza" de quitarle a Aeropuerto Argentina 2000, la compañía de la Corporación América que tiene la titularidad comercial de 33 aeropuertos en todo el país, el contrato estaba latente. La mala relación entre Eduardo Eurnekian y el presidente Mauricio Macri se remonta a 1998, cuando el primero le ganó al Grupo Macri este contrato. Desde ese momento, el encono entre ambos fue creciendo.

"Macri siempre dijo que Eurnekian le ganó ese negocio mintiendo. Era una espina que tenía y eso profundizando la mala relación entre ambos", explicó a El Cronista un hombre que conoce la relación hace años.

Esto quedó en evidencia en el último acto que realizó el Presidente Macri en el CCK. Eurnekian asistió pero se fue antes de que el Presidente comenzara a hablar. Algunos especularon con que no le gustaba el lugar que le asignaron. Lo cierto es que en la planilla de asistencia de la Casa Rosada, quedó documentado que se retiró antes.

Para evitar estos choques, la empresa decidió cambiar los interlocutores. Por el lado de la Corporación, Eduardo Eurnekian le cedió terreno a su sobrino Martín Eurnekian. Para el caso particular de AA2000, desde 2013 está como CEO, Matías Patanian.

Tanto Martín Eurnekian como Patanian han sabido cosechar una mejor relación con la Casa Rosada, y esto rindió sus frutos.

Según confirmaron desde el Ministerio de Transporte de la Nación a El Cronista, el ministro Guillermo Dietrich le aseguró que el Gobierno no hará uso de la cláusula de rescisión del contrato en 2018 y se mantiene la fecha fijada en el contrato de 2007 que señala el fin de las concesiones en 2028.

Un cable de la agencia Bloomberg señala que el ministro Dietrich aseguró que la opción de utilizar la cláusula "ya no se encuentra en la mesa" de negociación. "Las diferencias que teníamos se corrigieron después de que Eduardo Eurnekian estuvo de acuerdo con los cambios estructurales que coinciden con nuestra visión, que es priorizar al cliente", agregó el ministro de Transporte.

Aunque aseguran que las discusiones fueron complejas y, en determinado momentos bastante fuertes, Dietrich señaló a este diario que "venimos trabajando bien con AA2000 por todas las obras que terminamos en tiempo y forma: reconstrucción de pistas en Mendoza, Ezeiza, Tucumán, Chapelco y Trelew; nuevas terminales y obras de modernización en Córdoba, Mendoza, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Juan, Ezeiza, Aeroparque; nuevas torres de control en Aeroparque, Iguazú, Ezeiza y Comodoro Rivadavia".

A pesar de que la intención de la empresa era de la extender más allá de 2028 los contrato, entendieron como una buena señal la decisión de Macri y Ditrich de no usar esta herramienta que estaba en el contrato firmado en 1998 con el ex presidente Carlos Menem la extensión hasta 2028 se firmó con otro ex presidente, Néstor Kirchner.

La mejora de las relaciones y la decisión de no modificar el contrato le genera a la Corporación América, operador de 52 aeropuertos en todo el mundo, un mejor escenario para lo que según explica la agencia de noticias, está planeando.

Bloomberg señala que la Corporación estaba planeando una oferta pública, lo que le permitiría atraer inversores internacionales y, de esa manera, seguir discutiendo la extensión del contrato de concesión.

Además del negocio aeroportuario, la Corporación explota más de 100.000 hectáreas en varias provincias, cuenta con 20.000 cabezas de ganado, una planta de biodiesel, una empresa de infraestructura, una compañía de Upstream y un banco en Armenia, entre otros.