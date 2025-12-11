El furor por los pagos con PIX no se detiene. PagBrasil, empresa de tecnología de pagos digitales del gigante sudamericano, y Coelsa, compensadora electrónica de pagos en la Argentina, sellaron un acuerdo que habilita a bancos y billeteras ofrecer a sus usuarios la opción de pagar con PIX, el sistema instantáneo más utilizado en Brasil.

Millones de usuarios de las billeteras digitales y aplicaciones bancarias argentinas podrán pagar desde una caipirinha hasta una cena en los comercios de la región que acepten PIX.

La solución llegó de la mano de PIX Roaming y PIX Internacional de PagBrasil, que amplían el alcance del sistema más allá de las fronteras brasileñas, permitiendo realizar pagos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú, España, Portugal y los Estados Unidos.

Mediante el escaneo de un código QR de PIX o ingresando una clave PIX, los usuarios argentinos podrán abonar sus compras desde la aplicación de la billetera o app bancaria, que realizará la conversión de pesos a reales en tiempo real. No necesitarán una tarjeta de crédito ni comprar dólares.

“Argentina es un mercado clave para nuestra expansión y este acuerdo con Coelsa representa un paso gigante hacia la interoperabilidad financiera regional”, afirmó Ralf Germer, CEO y cofundador de PagBrasil.

“Además de la importancia económica, los argentinos ocupan el primer lugar entre los turistas que visitan Brasil y gastan en promedio u$s 139 al día, por lo que vemos un potencial enorme. Con la incorporación de millones de usuarios argentinos, estamos democratizando el acceso a los pagos internacionales, ofreciendo a los argentinos la velocidad, seguridad y simplicidad de Pix, mientras fortalecemos el comercio entre nuestros países”, agregó el directivo.

Más de 2,7 millones de turistas argentinos visitaron Brasil entre enero y octubre de este año. Esa cifra podría aumentar en los próximos meses. Muchos de ellos utilizarán PIX para abonar sus gastos en el país vecino.

Germer considera que se trata de un medio de pago “fácil, seguro y económico para el usuario”. “PIX es un sistema de transferencias y pagos instantáneos que permite enviar dinero o abonar compras en segundos, las 24 horas del día y todos los días del año, sin que el usuario dependa del efectivo o de las tarjetas. Por eso, se ha consolidado como el método de pago más utilizado de Brasil, con una adopción que alcanza aproximadamente el 95% de la población adulta y con una aceptación comercial cercana al 100% en el país. A cinco años de su creación, PIX ya representa más de la mitad de las operaciones de pago en Brasil”, explicó.

“Gracias al acuerdo logrado con Coelsa y a medida que sus apps bancarias y billeteras se lo permitan, los usuarios argentinos podrán pagar con mayor seguridad, solidez y transparencia cuando están en el exterior”, concluyó.