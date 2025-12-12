En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4653 (El Barco).
|1°
|4653
|11°
|5044
|2°
|8682
|12°
|4493
|3°
|8431
|13°
|9097
|4°
|3680
|14°
|4100
|5°
|4422
|15°
|1642
|6°
|3845
|16°
|7195
|7°
|5156
|17°
|1177
|8°
|0132
|18°
|0185
|9°
|9957
|19°
|3299
|10°
|4761
|20°
|1746
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.