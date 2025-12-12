En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4653 (El Barco).

 1°4653 11°5044 
 8682  12°4493
 3°8431  13°9097 
 3680  14°4100 
 4422  15°1642 
 6°3845  16°7195
 5156  17°1177 
 0132  18°0185 
 9957  19°3299 
 10°4761 20°1746 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.