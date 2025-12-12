Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 11 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 4653 (El Barco).

1° 4653 11° 5044 2° 8682 12° 4493 3° 8431 13° 9097 4° 3680 14° 4100 5° 4422 15° 1642 6° 3845 16° 7195 7° 5156 17° 1177 8° 0132 18° 0185 9° 9957 19° 3299 10° 4761 20° 1746

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.