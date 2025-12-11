En esta noticia Los productos que llegan

El mercado local de electrodomésticos suma un nuevo jugador con la llegada de Beko, una marca de origen turco con fuerte despliegue en Europa.

Los productos arriban a través de Solnik, una compañía local especializada en la fabricación y comercialización de electro y tecnología.

Dentro de su portfolio, Beko cuenta con una amplia variedad de electrodomésticos, los cuales comenzarán a estar disponibles en diciembre. Solnik estará a cargo de la comercialización y distribución en Argentina de heladeras, lavarropas, secarropas, lavavajillas y productos de cocción (hornos, anafes y campanas) de la marca.

Los productos que llegan

“Beko es una marca con mucha experiencia, que está presente en el mercado europeo desde hace décadas”, destacó Diego Otamendi, Gerente comercial de Solnik.

Sobre las expectativas para su desarrollo, detalló: “Sabemos que es un contexto de mercado cambiante y desafiante; con un 2026 incierto. Más allá de eso, aspiramos a introducir la marca en el mercado argentino, que el consumidor la conozca, se enamore y la vuelva a elegir. Y, en la etapa siguiente, comenzar el camino de crecimiento en la participación a través de nuevos lanzamientos, tecnologías y desarrollos de la marca”.

La heladera Beko de 375 litros.

En esta primera etapa de desembarco, el producto destacado serán sus heladeras inverter No Frost con tecnología HarvestFresh, la cual tiene un sistema de luces de colores que reproduce la luz natural del sol durante su ciclo diario. Así, las heladeras logran prolongan la vida de los nutrientes y vitaminas de los vegetales.

Las heladeras Beko Inverter No Frost se podrán adquirir en el país en dos modelos: de 401 litros y color black inox con freezer superior (color negro) y de 375 litros inox con freezer inferior (color plateado / inoxidable). Ambos productos cuentan con garantía de 10 años en su motor Compresor ProSmart Inverter para modelos con motor/compresor inverter - el cual permite enfriar más rápido, consume menos energía y es cuatro veces más silencioso que los compresores comunes - y 24 meses de garantía por cualquier desperfecto técnico.

La heladera de 401 litros con freezer superior se lanza a un precio de $ 1.799.999. En tantol el modelo de 375 libros con freezer inferior cuesta $ 1.899.999.

La segunda línea de productos que llegará al país será la de lavarropas inverter, que se espera para febrero.

Los lavarropas de Beko arribarán en febrero.

Por otro lado, el portafolio de productos Beko contará con una línea de cocina amplia: anafes eléctricos de inducción y vitrocerámicos, a gas: hornos eléctricos con convección, vapor, mecánicos y con display; y campanas en 60 y 90 centímtros de diámetro. “La línea de cocción da el toque premium que cualquier cocina moderna y eficiente debe tener. Todos estos productos los estaremos comercializando a partir de diciembre”, concluyó Otamendi.