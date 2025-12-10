Estados Unidos emitió una advertencia nacional dirigida a ciudadanos y extranjeros ante nuevos riesgos detectados en destinos internacionales. Las autoridades informaron que ciertas regiones muestran cambios sanitarios significativos que requieren mayores precauciones.

El Gobierno recomendó revisar atentamente las alertas vigentes antes de viajar, ya que los riesgos identificados pueden afectar la salud, los desplazamientos y la planificación de quienes se movilicen al exterior, especialmente durante temporadas de alta demanda turística, como lo son las fiestas.

¿Qué países están bajo alerta de Estados Unidos y por qué?

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron avisos de viaje tras confirmar brotes activos de Chikunguña, una enfermedad viral transmitida por mosquitos que registró un aumento significativo de casos en diversas regiones del mundo . La alerta busca advertir sobre destinos donde la circulación del virus es mayor y el riesgo de contagio resulta más elevado.

Organismos internacionales reportaron más de 445.000 casos sospechosos y confirmados entre enero y septiembre en 40 países . En 2025 también se registró un repunte inesperado en territorios que no habían presentado cifras elevadas en años recientes.

Países y regiones bajo alerta según los CDC:

Bangladesh

Sri Lanka

Provincia de Guangdong (China)

Cuba

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron avisos de viaje tras confirmar brotes activos de Chikunguña. Fuente: Shutterstock

¿Cómo protegerse antes y durante un viaje a los países de la lista?

Estados Unidos recomienda adoptar medidas preventivas antes de viajar a las zonas afectadas. No existe un tratamiento específico para esta infección , por lo que la protección personal es clave para reducir riesgos durante la estadía.

Las autoridades aconsejan vacunarse si corresponde, evitar picaduras de mosquitos y buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas como fiebre, dolor articular, inflamación o erupciones . Las personas embarazadas deberían reconsiderar viajes a estos destinos.

Medidas esenciales