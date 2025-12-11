Durante el cierre de mercados de este jueves, 11 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.04, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.73% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.27%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor del Dólar en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de siete descensos y solo tres aumentos. esto sugiere una presión negativa sobre la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos internos o externos que afectan la confianza en la divisa. la estabilidad observada en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que el mercado se asienta, aunque la tendencia general sigue siendo desfavorable.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.88%, es menor que la volatilidad anual del 9.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución en la cotización del Dólar, lo que podría indicar una inestabilidad económica. Sin embargo, la tendencia actual sugiere confianza en el mercado.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar en los últimos días refleja un ambiente económico optimista y podría influir en decisiones de inversión y consumo.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.