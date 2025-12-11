El dólar mayorista marcó leve baja este jueves y cerró en $ 1463 (-0,14%) en tanto que el minorista no se movió y cerró a $ 1460 en los paneles. Los financieros operaron con leves subas y en la City se supo que el Tesoro compró u$s 220 millones que se sumaron al embolso de u$s 50 millones del día previo.

Esta noticia llegó justo cuando el foco del mercado estaba puesto en las intervenciones del Banco Central (BCRA) en la plaza de futuros y las ventas del Tesoro, que son difíciles de calcular por la operatoria que utiliza y la información disponible es escasa.

Lo cierto es que lo que busca el Gobierno con estas operaciones de compraventa es mantener la calma en el mercado cambiario en un contexto en el que se observa una creciente presión, sobre todo por la demanda por turismo, favorecida por un tipo de cambio barato.

Asimismo, a partir de la segunda semana de diciembre, esa tendencia se ve impulsada por el ingreso de un flujo extra de pesos a los bolsillos de gran parte de los argentinos por el pago de aguinaldo y bonos de fin de año.

“Generalmente, cuando las personas tienen mayor poder adquisitivo, aumentan su capacidad de ahorro y es probable que eso favorezca una mayor presión sobre el dólar, que tiene cierta estacionalidad en esta época por ese motivo”, señaló a El Cronisa Eric Paniagia, CEO de Dragma Venture Capital.

Si bien es cierto que puede haber algún flujo hacia el plazo fijo, también en esta época del año algunos pesos suelen ir hacia el dólar para turismo. “Mucha gente suele comprar para viajes al exterior”, apuntó Paniagua.

A lo que el economista Pablo Ferrari agregó: “El aguinaldo es básicamente la posibilidad de saldar deudas, vacacionar y/o ahorrar. Si va a pagar vacaciones en el exterior, como viene haciendo un parte, presionará, aunque sea algo, el tipo de cambio”.

No obstante, según indicó Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases “es dificil entender el impacto del aguinaldo en el mercado cambiario”.

Señala que hay que recordar que venimos de haber dolarizado el 40% del circulante y que encima se observa un nivel de consumo relegado. “No me imagino a la gente dolarizandose post aguinaldo, por lo menos no masivamente”, analizó.

Y agrega que, “respecto de posibles aumentos de la demanda, ayer el Tesoro consiguió u$s 900 millones para el pago de enero con el Bonar 2029N y no extrañaría que trate de salir a buscar lo que falta vía un repo o algo corto para no poner presión en el mercado de cambios”.

En ese sentido, indicó que, si bien el Tesoro no puede salir al mercado internacional aún por la ley Guzmán, la autorización de endeudamiento no está en la agenda de extraordinarias, por lo que “la expectativa sería que una vez que arranque el año legislativo, haya un pedido de autorización de deuda en el mercado internacional”.