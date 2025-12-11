AENA | La cotización sufre una caída del 4,71% tras el anuncio de Sánchez: invertirá 12.888 millones para el periodo 2027-2031. Fuente: Archivo

Gracias al acuerdo alcanzado con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) y el Banco Santander, la multinacional española Aena recibirá un préstamo de 4640 millones de reales (es decir, unos USD 868 millones o 745 millones de euros) para la realización de obras en 11 aeropuertos en Brasil. Según informó la institución financiera, esta operación se traduce en la creación de más de 2000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El préstamo tiene como objetivo apoyar la modernización y la ampliación de los aeropuertos que Aena gestiona bajo concesión en Brasil, entre los cuales destaca el de Congonhas de la ciudad de São Paulo, el segundo con más actividad del país.

La multinacional española Aena recibirá un préstamos de 745 millones de euros para la realización de obras en 11 aeropuertos del país. Todos los detalles.

Un grupo español quiere convertir a este país de América Latina en una potencia y moderniza una red de 11 aeropuertos

La mayor parte de los recursos, unos 2000 millones de reales (cerca de 375 millones de dólares), serán destinados a este aeropuerto, cuyas obras buscan duplicar la superficie y aumentar los puntos de embarque de aquí a 2028.

Además de Congonhas, el préstamo también financiará mejoras en las terminales de ciudades de tamaño medio como Santarém, Campo Grande y Uberlândia.

El director financiero de Aena en Brasil, Rodrigo Rosa, dijo en declaraciones citadas en el comunicado que el préstamo supone un “paso importante” en el plan de inversión de la empresa y que ayudará a “avanzar en obras y mejoras esenciales”.

Por otra parte, el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, afirmó que la decisión responde al deseo del Gobierno brasileño de “ampliar” el número de pasajeros en el país y “garantizar” la calidad del servicio de atención.

Los 11 aeropuertos de Aena recibieron 27,5 millones de pasajeros en 2024, un 12,8 % del total de Brasil, informó el banco de desarrollo.

Con información de EFE