Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 2586 - El Humo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre
|1°
|2586
|11°
|8214
|2°
|7273
|12°
|5265
|3°
|0363
|13°
|4684
|4°
|9358
|14°
|7270
|5°
|9111
|15°
|6845
|6°
|8417
|16°
|3093
|7°
|1928
|17°
|9549
|8°
|1369
|18°
|7991
|9°
|3258
|19°
|1543
|10°
|3734
|20°
|8972
¿Qué significa soñar con El Humo?
Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.
Además, el humo en los sueños puede indicar la necesidad de dejar ir situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. Puede ser un llamado a liberar cargas emocionales y buscar una mayor claridad en el camino hacia el futuro.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.