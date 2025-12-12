Este jueves, 11 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 2586 - El Humo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 11 de diciembre

1° 2586 11° 8214 2° 7273 12° 5265 3° 0363 13° 4684 4° 9358 14° 7270 5° 9111 15° 6845 6° 8417 16° 3093 7° 1928 17° 9549 8° 1369 18° 7991 9° 3258 19° 1543 10° 3734 20° 8972

¿Qué significa soñar con El Humo?

Soñar con el humo puede simbolizar confusión o incertidumbre en la vida del soñador. Este elemento etéreo a menudo representa pensamientos o emociones que están ocultos, sugiriendo que hay aspectos de la vida que necesitan ser aclarados.

Además, el humo en los sueños puede indicar la necesidad de dejar ir situaciones o relaciones que ya no son beneficiosas. Puede ser un llamado a liberar cargas emocionales y buscar una mayor claridad en el camino hacia el futuro.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.