"Antel es una empresa estatal que ha demostrado ser rentable"

La empresa uruguaya de telecomunicaciones es un caso singular en la región. Es estatal y no hay planes de que cambie. Nació en 1974 como compañía separada; durante muchos años tuvo el monopolio de las comunicaciones nacionales e internacionales (hasta 2001), así como la televisión por cable (hasta 1984). Hoy solo le queda el monopolio de la conexión a internet y de la telefonía fija local. Pero tiene un nuevo rol como dueño y socio de Google en el primer cable submarino de conexión a internet que entra a Uruguay desde otro lugar que no sea la Argentina en el que invirtieron u$s 73 millones; con una longitud de 10.556 kilómetros y que en sus últimos 2.000, desde Santos (Brasil) hasta Maldonado (Uruguay)

Andrés Tolosa, presidente desde 1995, fue nombrado por Tabaré Vázquez en reemplazo de Carolina Cosse, quien asumió como ministra de Industria, Energía y Minería uruguaya.

¿Cuando empieza a operar el cable que construyeron en sociedad con Google?

Ya está todo aprobado, se están terminando los ajustes técnicos de nuestra parte como para empezar a usar el tráfico sobre el cable. Como las capacidades que tenemos instaladas no están ni cerca de la saturación, no tenemos la urgencia de utilizar el cable. Es un proyecto a largo plazo y sin dudas en dos años su existencia será imprescindible. Desde el punto de vista de los clientes, no es una inversión que tenga repercusiones directas en el precio pero va a impactar en nuestras capacidades de tráfico internacional y en la utilización de todas las aplicaciones que lo vayan necesitando.

¿Cuántos cables entran ahora a Uruguay?

Tenemos una conexión a Las Toninas, Argentina, pero le teníamos que comprar a proveedores localizados allí para salir al mundo. Este es el primer cable que sale desde Maldonado al mundo. Antel además adquiere fibras propias, dos pares a Brasil y otras dos a Estados Unidos, que nos darán 100 veces mayor capacidad. Representan nuestro futuro. Los cables que salen desde Las Toninas hacia el mundo están próximos a terminar su vida útil, a pesar de que se han ido reciclando. El otro tema es que Antel ahí dependía de terceros internacionales y los precios nos justificaron está inversión, ya que nos va a permitir seguir creciendo en capacidad como veníamos haciendo.

Además, como empresa del Estado uruguayo, es algo estratégico tener capacidad propia. Esto también nos va a permitir vender capacidad desde los Estados Unidos y, fundamentalmente, desde Brasil a la Argentina. Estamos con el trabajo previo de ofertas si bien aún no tenemos negocios cerrados para anunciar.

¿Qué significó construir junto a Google, una de las empresas más grandes del mundo?

Las primeras conversaciones que tuvimos fueron con empresas brasileñas, incluso estuvo Arsat en esas conversaciones. Había un proyecto que era de los tres países de salir al mundo con cable submarino propio. Eso al final fue descartado y apareció Google con su proyecto de cable propio. Google avanzó con nosotros porque cuando había que poner el dinero de la inversión les dimos las garantías necesarias. En el futuro, seremos sus socios también cuando el cable de Google entre a Las Toninas desde Maldonado. Por ahora, van a utilizar la infraestructura que Antel tiene para llegar a la Argentina el cable Bicentenario. Otro dato a destacar sobre la confianza que generamos: Google confía en Antel para realizar el mantenimiento del cable, en el que tienen cuatro pares de fibra.

¿Fue una buena decisión instalar Fibra al hogar cuando no todos estaban de acuerdo con realizar esa inversión?

Si Antel no avanzaba, eso hubiera significado que en el futuro dejará de ser un actor relevante. En ese momento, solo el 35% de los hogares tenía banda ancha y hoy estamos en 80% de penetración. Estamos a niveles de países de Europa. El proyecto buscaba, además de sustituir la red de cobre, desarrollar la penetración en los hogares. Fue una inversión de u$s 750 millones y todo se hizo con fondos propios de la empresa.

¿Por qué no brindan paquetes de internet en los hogares y servicios móviles, ya que los brindan por separados?

Por un tema regulatorio. Sin embargo, creo que la fibra ayudó a la telefonía móvil en cuanto a la infraestructura. Es la base actual del 4G y ya está preparada para el 5G. Antel comenzó la primera red comercial de LTE de la región en 2011 y los primeros smartphones con LTE llegaron en 2014.

En cuanto a la telefonía móvil, ¿cómo es la estrategia para que una empresa estatal supere a una privada de tanta envergadura?

El último informe nos dio que tenemos el 53% del mercado frente al 32% del segundo competidor, una diferencia importante frente a un operador regional de millones de clientes. Antel es una empresa del Estado uruguayo que ha demostrado ser rentable, con balances que dan un margen operativo neto de entre 10% y 11% y un EBITDA de entre 26 y 27%. En otras épocas, las telcos deban entre 50 y 70, pero eso ya cambió.

Otro negocio de Antel es el de los data center. ¿Será el foco de los próximos años?

En 2016 inauguramos nuestro proyecto de data center con una inversión de u$s 50 millones, pensada para empresas de Uruguay como para las internacionales que quieran instalarse acá. Está conectado con el cable submarino nuevo y vamos a poder brindar servicios con un bajo nivel de latencia y certificaciones Tier 3. Los clientes están respondiendo muy bien. Tenemos cuatro salas, con una casi completa, y otra que adquirió la empresa eléctrica uruguaya para poner su propio data center.