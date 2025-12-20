Contar con una visa americana vigente es un requisito indispensable para aquellos que desean viajar a los Estados Unidos, ya que este documento permite el ingreso y la permanencia legal en el país por un período determinado.

En este contexto, el Departamento de Estado ha comunicado a través de su sitio web oficial que quienes posean un tipo específico de visa no podrán viajar a este destino, dado que dichos documentos han caducado, lo que hace necesario tramitar una nueva para llevar a cabo el traslado.

Viajes a Estados Unidos: ¿Quiénes necesitan renovar su visa para ingresar?

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, quienes cuenten con una visa de validez indefinida -Burroughs Visas- deberán tramitar este documento nuevamente .

Las visas de validez indefinida fueron visas de turista/negocios selladas a mano en el pasaporte de un viajero que contaron con una validez de diez años.

Estos documentos perdieron su validez el 1° de enero de 2004 y no son admisibles para el ingreso a los Estados Unidos, por lo que quienes planeen realizar este viaje deben iniciar los trámites para gestionar una que cuente con vigencia actual.

Por otra parte, quienes tengan una visa que haya sufrido daños físicos también deberán tramitarla nuevamente en una Embajada o Consulado de los Estados Unidos.

El mensaje esencial del Departamento de Estado para los viajeros

Las autoridades informan a todos los viajeros que, aunque se requiere una visa para ingresar y residir en el país, esta no debe ser considerada como una garantía de admisión.

“Una visa otorga a un ciudadano extranjero la posibilidad de viajar al puerto de entrada de los EE. UU., donde el inspector de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) tiene la facultad de autorizar o denegar la entrada a los Estados Unidos", se indica.