El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que los agentes de IRS pueden visitar el hogar o negocio de un contribuyente.

Si bien las visitas sin previo aviso no suelen ser frecuentes, las autoridades especifican que en ciertos casos los agentes certificados pueden, entre sus tareas, acudir al hogar de un tributante de manera sorpresiva como parte de una investigación.

El IRS podría desplegar agentes armados contra quienes incumplan la ley

De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, los agentes especiales son miembros de la policía dentro de la unidad de Investigación Criminal del IRS y son los únicos empleados armados de la agencia.

Es importante destacar que estos agentes no solicitarán pagos, ni piden información personal como un Número del Seguro Social ( SSN ). Tampoco se involucran en casos relacionados con impuestos.

Estos oficiales se encargan de investigar delitos fiscales criminales relacionados con violaciones del Código de Rentas Internas, la Ley de Secreto Bancario y las leyes sobre blanqueo de capitales.

IRS señala que estos oficiales pueden visitar sin notificación o llamar sin avisar a un tributante que haya cometido un delito con el fin de realizar una investigación al respecto. También puede llamar a terceros relacionados o enviar un correo electrónico desde una plataforma de terceros.

Acciones a tomar ante la visita de agentes del IRS en mi hogar

La agencia indica que, en caso de que un agente especial del IRS realice una visita sin previo aviso, el contribuyente afectado tiene la opción de utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para verificar que el agente especial efectivamente pertenece a la agencia.