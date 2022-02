Llega a la Argentina el primer unicornio social de América latina, con una inversión de u$S 10 millones

La startup chilena Betterfly, el primer unicornio social de América Latina, llega a la Argentina con una inversión de u$s 10 millones.

La empresa, es la primer firma latinoamericana con c ertificación Empresa B que está valorizada en u$s 1000 millones. Asimismo, es la primera startup de Insurtech de la región en alcanzar este hito.

Tras la ronda de inversión Serie C, en la que la plataforma de beneficios con propósito recaudó U$S 125 millones, Betterfly alcanzó el status de unicornio. La compañía alcanzó este hito seis meses después de haber recaudado los U$S 60 millones correspondientes a la Serie B, triplicando la valorización de Betterfly. Dicha ronda, junto a las anteriores, suman un total de u$S 200 millones de capital recaudado.

Butterfly es el primer unicornio social de la región

Planes para la Argentina

En este marco, la compañía anunció su llegada a la Argentina en el segundo semestre de 2022, con una inversión de u$s 10 millones y la generación de 50 puestos de trabajo que se suman a los más de 20 desarrolladores argentinos que le prestan servicios actualmente, de un total de más de 500 posiciones que incorporará en los mercados donde sumará operaciones de América Latina.

El foco en talento argentino será en la construcción de equipos directivos para operar el país: Country Manager, Heads de las diferentes disciplinas (Marketing, Insurance, Sales, Client Success, HR, etc), además de la construcción de equipos de Impacto social.

Además de entrar en la Argentina la plataforma tiene planes de comenzar operaciones en seis nuevos mercados en 2022 -México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica - y tres nuevos mercados en 2023 - Estados Unidos, Portugal y España. La empresa ya opera en Chile y Brasil.



La propuesta de Butterfly

Fundada en 2018 por el emprendedor de Endeavor Eduardo della Maggiora, Betterfly buscar innovar en el sector de Insurtech, tanto el producto como la distribución en el mercado global de seguros y beneficios para empleados.

Su modelo está centrado en ofrecer una solución de 'Prevención, Protección y Propósito' totalmente digital y todo en uno.

La empresa ha desarrollado un modelo de seguros B2B2C que integra el bienestar, los servicios financieros y el impacto social con la misión de inspirar a la gente a hacer mejor las cosas, vivir mejor y ser mejor.

A través de la mecánica del juego y la ciencia del comportamiento, es pionera en una nueva forma de llevar la protección financiera a todos, empoderando a las personas para que ayuden a los demás y cuiden de su propio bienestar mental , físico y financiero, aprovechando su plataforma para hacer un seguimiento y recompensar los hábitos saludables de los miembros con donaciones benéficas y una cobertura de seguro de vida que crece cada día.

"Nos sentimos honrados de atraer a algunos de los mejores inversores del mundo para que se centren en la inclusión financiera, el bienestar y el impacto social. Estos fondos impulsarán nuestros planes de llevar el Efecto Betterfly a todos los rincones del planeta mediante la construcción de un mundo en el que todas las personas estén protegidas financieramente y motivadas para vivir su mejor vida", dice Eduardo della Maggiora, fundador y CEO de Betterfly.

"Betterfly es pionero en una nueva forma de brindar protección financiera a millones de personas al impulsarlos al cuidado físico, mental y financiero. Creemos que Betterfly está construyendo la `SuperApp para los beneficios y el bienestar de los empleados' y estamos increíblemente emocionados de asociarnos con Eduardo y todo su equipo", dijo Paul Hudson, socio fundador de Glade Brook Capital.

La empresa pone el impacto social y propósito en el centro de su propuesta y ha tomado la decisión desde el principio de recibir la certificación B-Corp y estructurarse como Public Benefit Corporation en Estados Unidos, con la misión legal y un modelo de negocios que considera un "línea de triple rentabilidad" -Personas, Planeta y Beneficio - extendiendo los beneficios tanto a los accionistas como a las comunidades y a los empleados.