El fondo de Coca-Cola y Arcor suma a Bimbo como socio para invertir en emprendimientos

Kamay Ventures, el fondo de inversión regional de Coca-Cola y Arcor sumó al Grupo Bimbo como inversor en startups que propongan soluciones innovadoras para el desarrollo social, económico y ambiental de América latina.

"De la mano de Grupo Bimbo y su visión estratégica podremos continuar cumpliendo los objetivos que nos planteamos : por un lado, profesionalizar las etapas tempranas de inversión y, por el otro, impulsar la aceleración de la innovación dentro de las corporaciones", señaló Gabriela Ruggeri, managing partner de Kamay Ventures.

Gabriela Ruggeri, managing partner de Kamay Ventures

En esta línea, la directiva resalta que e stán abiertos a incorporar a otras empresas que encuentren atractiva la propuesta del fondo, que también aspira a empoderar el canal directo y la sustentabilidad de los emprendedores.

"Junto a este nuevo inversor seguiremos trabajando en impulsar a las startups de la región para que sus soluciones impacten en toda la cadena de valor productiva", agregó Antonio Peña, managing partner de Kamay Ventures.

Cuál es la propuesta de Kamay

El objetivo del fondo Kamay, al que ahora se suma el Grupo Bimbo, es proveer a las startups de un espacio de testeo; ofrecerles la posibilidad de conocer de primer mano los desafíos de trabajar a gran escala e impulsar soluciones enfocadas en el Comercio Digital (e-commerce y m-commerce); Fintech; Digital S&OP (Inteligencia del Consumidor), IOT (distribución, embalaje y logística); Ag-Tech (producción primaria, trading y sustentabilidad); Biotecnología aplicada - Healthcare nutricional; y Medioambiente (reciclaje con foco en recolección).

Kamay Ventures busca invertir en hasta 30 proyectos , con una inversión promedio de u$s 300.000 por proyecto.

El fondo se centra en dos aspectos: la inversión y el desarrollo de alianzas estratégicas entre startups y las corporaciones , creando un ecosistema de innovación entre los dos mundos.

"Bimbo Ventures suma a un aliado de primera para apoyar start-ups que pueden resolver nuestros retos en América Latina. Nos complace seguir apoyando al talento emprendedor de nuestra región junto con otras empresas extraordinarias de la industria alimenticia", aseguró Constantino Matouk Iriondo, VP global de Bimbo Ventures.

En qué empresas ya invirtió Kamay

Kamay Ventures está gerenciado independientemente por Overboost, una aceleradora y especialista en el desarrollo de proyectos digitales con más de ocho años de experiencia en el mercado de capital de riesgo.

Cuenta con partners tecnológicos como IBM, Amazon Web Services (AWS) y Oracle que facilitan el acceso a herramientas tecnológicas para continuar con el crecimiento de las startups de su portfolio.

Auravant, una de las iniciativas que recibió la inversión de Kamay

Desde su nacimiento llevan analizado más de 600 proyectos de diferentes partes de Latinoamérica y su portfolio se conforma de 12 startups entre las que se encuentran: Wiagro, Auravant, INI, Zippin, Kilimo, Webee de Argentina; Ruedata es colombo-mexicana; BACU de Colombia; y Aerialoop, la empresa de logística on demand por drones, de Ecuador.