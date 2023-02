El fondo de Arcor y Coca-Cola apuesta por otra empresa argentina

Kamay Ventures anunció que invertirá en Webee, una empresa cordobesa instalada en Silicon Valley desde 2015, que utiliza tecnología para solucionar problemas en las cadenas de producción de manufactura y agricultura. Con este desembolso, el fondo de inversión corporativo de Arcor y Coca-Cola vuelve a apostar por una compañía argentina, luego de haber invertido en la mexicano-colombiana Ruedata.

Webee es una empresa creada en Córdoba en 2013, que diseña softwares que simplifican los procesos industriales, optimizan los tiempos de trabajo y reducen los costos de manera sustentable. Su plataforma intuitiva de monitoreo remoto utiliza Internet de las Cosas (IoT, según sus siglas en inglés) e Inteligencia Artificial (IA) para desarrollar una "pizarra digital" personalizable, que permite que los usuarios configuren el procesamiento de datos y los flujos de trabajo sin escribir una línea de código .

"Sabemos que la tecnología es un gran aliado para desarrollar sistemas eficientes, pero es importante recordar que aplicarla a nuestras industrias no debería ser un gran desafío. Empresas como Webee democratizan el acceso a los datos y demuestran que la aceleración digital es una apuesta accesible", explica Gabriela Ruggeri, managing partner de Kamay Ventures.

Inteligencia 360

Con su red de monitoreo remota, Webee aplica un sistema de inteligencia 360° que supervisa las líneas y máquinas involucradas y así identifica ineficiencias para recomponer la cadena de operaciones lo antes posible y evitar el uso ineficiente de agua y energía.

"Los sensores IoT que instalamos son simples, de muy bajo costo, y pueden ahorrar toneladas de agua en sistemas de irrigación con ineficiencias o en el uso de fertilizantes midiendo los nutrientes del suelo, para nombrar algunos ejemplos. Y no es que hoy no se mida, sino que no se accede a la información digerida de una manera que el usuario pueda accionarla", detalla Cecilia Flores, cofundadora de Webee y primera argentina ganadora del premio Female Founders Competition de Melinda Gates.



Lucas Funes y Cecilia Flores, fundadores de Webee

Estas soluciones son adaptables a cualquier línea de producción, dado que trabajan con la infraestructura ya existente. Webee escucha los requisitos para diseñar la instalación en sus operaciones y luego capacita al equipo en todos los medidores y herramientas disponibles. La plataforma ofrece sus servicios de procesamiento de datos y monitoreo en tiempo real a través de la conectividad a sensores sin cable y dispositivos que ayudan a la toma de decisiones.

En consumo energético, este sistema de supervisión puede ahorrar hasta un 15% y aminorar el riesgo de detención de líneas de maquinarias a un 20%. Además, ofrece dispositivos de IoT con conectividad LoRaWAN, que es una tecnología ideal para sitios rurales no conectados. De esta manera, controla el uso de recursos de forma remota, lo cual ayuda a las compañías a medir y cumplir sus objetivos de reducción de emisiones de carbono .

Crecimiento en escala

Con la inyección de capital recibida por parte de Kamay Ventures, Webee espera aportar el capital para continuar el crecimiento en escala. Actualmente, está presente en Estados Unidos, México, Centroamérica, Costa Rica y Argentina, y planea seguir expandiéndose en América latina.

La empresa ya aplica sus servicios en clientes como Colgate Palmolive, Syngenta, Coca-Cola, Tenaris, Rizobacter, Lartirigoyen y Driscoll's. Su misión es que sus clientes sean lo más eficientes posibles y mejorar procesos como el secado de granos, el monitoreo de la condición del suelo, el mantenimiento de equipamiento crítico, garantizar procesos de calidad productiva, entre otros.