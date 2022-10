Crearon una innovadora empresa de logística y lograron atraer al fondo de Coca-Cola y Arcor

Kamay Ventures, el fondo de inversión de Coca-Cola y Arcor anunció una nueva inversión: se trata de Aerialoop, una empresa ecuatoriana que desarrolló un concepto de logística on-demand instantánea con drones.

Con el boom del delivery desde la pandemia, envíos rápidos y seguros son la clave para el crecimiento de la gran mayoría de los negocios. Y desde Aerialoop decidieron resolver el problema de la localización del usuario y los costos.

" Hoy la logística es otro punto clave dentro de la cadena de valor de una empresa y Aerialoop pone la tecnología de drones al servicio de las organizaciones, para permitirles optimizar esta prestación que no sólo es importante para el consumidor final, sino que es el diferencial entre vender o no . Es por esto por lo que los vamos a acompañar para que continúen creciendo y expandiéndose en toda Latam", señala Gabriela Ruggeri, managing partner de Kamay Ventures.

La startup ecuatoriana es el sexto desembolso del fondo desde su lanzamiento, en 2019, siempre en empresas con proyección internacional. Aerialoop es la tercera compañía a la que Kamay apuesta fuera de la Argentina y, por segunda vez, invierte en una firma de Ecuador.

Cómo funciona Aerialoop

La startup, de origen ecuatoriano, ofrece utilizar estos vehículos aéreos no tripulado con el objetivo de llegar a zonas de difícil acceso , como la Amazonia, o entre islas del Caribe para poder entregar comida, medicamentos y hasta pasaportes.

Pedro Meneses, CEO de Aerialoop

Con esta tecnología la compañía les permite a sus clientes no sólo unir zonas geográficas remotas, sino también reducir el tiempo de entrega, ampliar el área de trabajo y disminuir la emisión de CO2 en un 90%.

La empresa registra un crecimiento sostenido y en los últimos doce meses desarrolló una capacidad de 300 vuelos por semana . Hoy cuenta con dos rutas comerciales en Ecuador, donde realizó alrededor de 10.000 vuelos. También, expandió su actividad a Perú, Honduras y Uruguay y hacia fines de 2022 esperan obtener cinco permisos más.

"Lo que hemos aprendido en estos dos años es que, cuando el tiempo de entrega de 2 horas pasa a ser de 5 minutos, no estas cambiando un problema logístico, estas cambiando todo un supply chain", afirma Pedro Meneses, CEO de Aerialoop.

La compañía comenzó trabajando con Rappi, la empresa de delivery y ahora ofrece sus servicios a Fedex transportando productos de alto valor. " Un camión es muy caro de operar ya que se debe esperar todo un día a que se llene lo suficiente para realizar la entrega. Por el contrario, los drones son tan rápidos, eficientes y a bajo costo, que podés despachar on-demand, es decir, a medida que van llegando, van saliendo. De hecho, realizamos despegues cada 7 minutos ", explica el directivo de la startup.



Cuáles es la proyección de Aerialoop con la inversión recibida

Con la inyección de capital recibida por parte de Kamay Ventures, Aerialoop espera poder cumplir tres objetivos:

Acelerar el desarrollo de un dron a prueba de lluvia y viento

Continuar solicitando permisos en diferentes países

Abrir operaciones comerciales en otras geografías

"Kamay nos ha ayudado, no solo como equipo a encontrar nuestra visión para el mercado latinoamericano, sino también nos ha dado apoyo para encontrar nuestro camino a seguir", asegura el también ingeniero aeroespacial.

Para Meneses la logística de drones va a ser parte de la supply chain de las empresas, pero el reto es que suceda ahora y no en los próximos 10 o 20 años. "Muchos nos preguntan si no estamos muy temprano en esta etapa de desarrollo del mercado, pero nosotros les contestamos que no, que estamos en el momento ideal para crecer ", cierra el directivo.

Aerialoop es la segunda inversión de Kamay Ventures en la vertical de logística. Las apuestas del fondo desde su creación fueron: Arqlite, Auravant, Retrypay, Altscore, Wiagro y Zippin .

Qué empresas busca Kamay Ventures

El fondo está gestionado de manera independiente por Overboost, una reconocida aceleradora y especialista en la creación de empresas con ideas disruptivas. Kamay Ventures tiene como inversores fundacionales al Grupo Arcor y a Coca Coca Latin America e invertirá durante los próximos tres años en alrededor de 10 emprendimientos por año con una inversión promedio de u$s 300.000 por proyecto.

El fondo se centra en tres pilares fundamentales: el programa de aceleración, para impulsar proyectos ya existentes; el de company building, con ideas que comienzan desde cero, y en las alianzas estratégicas con entidades que contribuyan a acercar las startups a las corporaciones.