Uvas verdes o uvas rojas: cuál conviene comprar y cuál es mejor para la salud. (Representación creada con IA)

Las uvas son una de las frutas más consumidas durante todo el año y suelen encontrarse en distintas variedades. Entre las más elegidas están las uvas verdes y las uvas rojas, que comparten gran parte de su composición nutricional, aunque presentan algunas diferencias que pueden influir al momento de elegir cuál comprar.

Si bien ambas aportan vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, el color de la piel está relacionado con la presencia de distintos compuestos naturales. Por ese motivo, algunas personas prefieren una variedad por sus posibles beneficios para la salud, mientras que otras priorizan el sabor o el precio.

Uvas rojas o verdes: cuál aporta más beneficios para la salud

Las uvas rojas contienen una mayor cantidad de antocianinas y resveratrol, dos compuestos antioxidantes presentes principalmente en la piel. Diversas investigaciones sugieren que estos polifenoles pueden contribuir al cuidado del sistema cardiovascular al favorecer una buena circulación y ayudar a mantener niveles saludables de colesterol y presión arterial.

No obstante, los especialistas aclaran que gran parte de la evidencia sobre el resveratrol proviene de estudios de laboratorio o en animales. Aunque los resultados son prometedores, todavía no existen pruebas concluyentes en grandes ensayos clínicos que permitan afirmar que consumir uvas rojas produzca esos efectos de manera directa en todas las personas.

Las uvas verdes, por su parte, también ofrecen beneficios importantes. Tienen un índice glucémico bajo a medio, lo que permite que el azúcar se absorba de forma más gradual cuando se consumen en porciones adecuadas. Además, su contenido de agua y fibra favorece la digestión y ayuda a generar mayor sensación de saciedad.

Imagen ilustrativa: las uvas verdes y las uvas rojas comparten la mayoría de sus nutrientes, aunque presentan diferencias en el contenido de antioxidantes.

Qué conviene comprar según cada necesidad

Si el objetivo es incorporar alimentos ricos en antioxidantes, las uvas rojas suelen ser la mejor alternativa debido a su mayor concentración de polifenoles. Sin embargo, esto no significa que las verdes sean menos saludables, ya que ambas aportan nutrientes esenciales para una alimentación equilibrada.

En el caso de las personas que controlan su consumo de azúcar, ninguna variedad debe considerarse una opción “libre”. Tanto las uvas verdes como las rojas pueden formar parte de una dieta saludable si se consumen con moderación. Algunos especialistas recomiendan una porción aproximada de media taza, acompañada por frutos secos o una fuente de proteína para disminuir el impacto sobre la glucosa en sangre.

Las principales diferencias entre las uvas verdes y las uvas rojas

Uvas rojas: contienen más resveratrol y antocianinas , compuestos antioxidantes asociados al cuidado cardiovascular.

Uvas verdes: tienen un índice glucémico bajo a medio y aportan fibra y agua que ayudan a una absorción más lenta del azúcar.

Ambas variedades: ofrecen vitamina K, potasio, fibra y antioxidantes, con diferencias pequeñas en su perfil nutricional.