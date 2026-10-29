El bicarbonato de sodio es un abrasivo suave y desodorante, la guía de la National Cleaners Association lo describe como uno de los limpiadores más suaves que no arruinan la ropa.

Las manchas amarillas que aparecen en la ropa, especialmente en la zona de las axilas , pueden ser difíciles de quitar con un lavado habitual. Para tratarlas, la National Cleaners Association (NCA), una asociación estadounidense del sector de limpieza profesional de prendas, recomienda un método casero que utiliza bicarbonato de sodio y agua .

En su artículo The Home Laundering of Perspiration Stained Garments, publicado el 7 de agosto de 2024, la organización describe cómo preparar y aplicar esta mezcla para tratar las manchas de sudor. El artículo señala que se trata de una alternativa segura.

¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio en la ropa y por qué lo recomiendan?

Según la NCA, el bicarbonato de sodio es un abrasivo suave y desodorante que puede utilizarse para tratar las manchas de transpiración en prendas para lavar en casa. Para hacerlo, s e mezcla con agua hasta obtener una pasta que pueda aplicarse directamente sobre la zona afectada.

La asociación recomienda este procedimiento como una opción de tratamiento doméstico . No obstante, su eficacia depende de factores como:

El tipo de tela

El antitranspirante utilizado

El tiempo que la mancha lleva en la prenda.

Por eso, no se puede garantizar que elimine por completo todas las manchas amarillas.

Las manchas amarillas en la ropa provocadas por residuos de sudor y ciertos desodorantes que contienen aluminio, suelen ser un dolor de cabeza dado a lo complicado que puede ser removerlas.

¿Cómo aplicar bicarbonato de sodio sobre las manchas amarillas?

La National Cleaners Association detalla un procedimiento sencillo para tratar las manchas de sudor . Antes de comenzar, es importante revisar las instrucciones de cuidado de la prenda para evitar dañarla.

El método consiste en seguir estos pasos:

Preparar la mezcla: combinar bicarbonato de sodio con agua hasta formar una pasta. Aplicar sobre la mancha: extenderla directamente en la zona afectada. Presionar suavemente: utilizar el dorso de una cuchara para ayudar a distribuir la pasta, sin frotar con fuerza. Dejar actuar: esperar aproximadamente 30 minutos. Lavar la prenda: seguir las instrucciones de la etiqueta.

La recomendación de la NCA ofrece una alternativa para tratar las manchas de sudor en casa. Sin embargo, si la marca persiste, conviene considerar otros métodos de limpieza adecuados para el tejido y evitar tratamientos agresivos que puedan deteriorar la ropa.