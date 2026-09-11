Reemplazar el suavizante para ropa por vinagre en la lavadora: por qué cada vez más personas lo hacen y para qué sirve

Cada vez son más los hogares que dejan de lado el suavizante tradicional para reemplazarlo por un producto económico y de uso cotidiano: el vinagre blanco. Esta tendencia gana terreno gracias a sus múltiples beneficios, tanto para el cuidado de la ropa como para el mantenimiento de la propia lavadora.

A diferencia de los suavizantes comerciales, que suelen dejar restos de perfume y químicos en las prendas y en el interior del aparato, el vinagre se enjuaga por completo durante el ciclo de lavado, sin dejar residuos acumulados en la máquina.

Esto lo convierte en una alternativa más simple para quienes buscan cuidar tanto la ropa como el electrodoméstico, sin recurrir a productos con fragancias artificiales o componentes agresivos.

Para qué más sirve el vinagre en el lavado

El vinagre blanco actúa como un suavizante natural, ya que ayuda a eliminar los restos de detergente que quedan atrapados en las fibras de la ropa. Esos residuos son, muchas veces, los responsables de que las prendas salgan ásperas al tacto tras el lavado.

El vinagre blanco actúa como un suavizante natural, ya que ayuda a eliminar los restos de detergente que quedan atrapados en las fibras de la ropa.

Además, gracias a su acidez, contribuye a neutralizar malos olores en la ropa, especialmente en toallas, prendas deportivas o textiles con olor a humedad. El aroma característico del vinagre se evapora por completo durante el secado, por lo que no queda impregnado en la ropa.

Para usarlo, basta con verter media taza de vinagre blanco en el compartimento del suavizante al inicio del ciclo de enjuague, en lugar del producto habitual.

Otros beneficios para la lavadora

Además de su función en el lavado, el vinagre ayuda a mantener limpio el interior del electrodoméstico, ya que evita la acumulación de residuos de detergente y suavizante en las paredes internas y en los conductos.

Por eso, muchos también lo utilizan para una limpieza más profunda: se recomienda verter una o dos tazas de vinagre blanco directamente en el tambor y ejecutar un ciclo completo con agua caliente, sin ropa, una vez al mes o cada dos meses.

Este simple hábito ayuda a prolongar la vida útil de la lavadora y a mantener un mejor rendimiento en cada lavado, sin necesidad de recurrir a productos adicionales.