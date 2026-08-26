La CFE ha explicado que el propósito de instalar un segundo medidor es asegurar que cada usuario abone el consumo que le corresponde de forma individual, minimizando así los conflictos relacionados con el recibo de luz. Para realizar la solicitud, es necesario reunir tanto requisitos técnicos como documentación específica .

Durante el mes de septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevará a cabo visitas domiciliarias para la instalación de un segundo medidor de luz, únicamente en aquellos escenarios donde esta acción resulte necesaria. Sin embargo, para acceder a este servicio, es imperativo cumplir con ciertos requisitos.

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Instalación de medidor de luz en México. Fuente: Shutterstock

¿Quiénes pueden solicitar un segundo medidor de luz?

Antes de autorizar la instalación, la CFE realiza una inspección para verificar que la red eléctrica del domicilio cumple con la normativa vigente y que es factible separar los circuitos.

Se verán beneficiadas viviendas compartidas, multifamiliares o cuando se desarrolla un pequeño negocio en el mismo inmueble.

En zonas urbanas, la acometida no debe superar los 35 metros de distancia del poste de distribución más cercano.

En áreas rurales, el límite es de 50 metros.

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Requisitos para tramitar un medidor de luz

Los documentos requeridos para aquellos interesados en obtener un segundo medidor de luz deberán ser presentados ante las autoridades pertinentes.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento).

Recibo de luz correspondiente al medidor actual sin deudas pendientes.

Comprobante de domicilio (predial, agua, entre otros documentos).

Datos de contacto (número de teléfono y dirección de correo electrónico).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Croquis de la instalación eléctrica, que indique la separación de circuitos y la ubicación propuesta del nuevo medidor, garantizando que ambas instalaciones sean completamente independientes.

En determinados casos, puede ser necesaria una solicitud escrita que describa el uso y la razón por la cual se solicita el segundo medidor.

Costo de instalación de un medidor de luz

Para dar comienzo al procedimiento, el interesado deberá asistir al Centro de Atención a Clientes más próximo y presentar la documentación requerida. Adicionalmente, existe la opción de comunicarse al 071 o mediante las cuentas oficiales de la CFE en plataformas sociales.

La instalación no tiene costo; sin embargo, se solicita un depósito de garantía que se reflejará en el primer recibo de luz. En los servicios trifásicos, que requieren tres fases o corrientes alternas, este depósito deberá abonarse al momento de la contratación durante septiembre.