Colocar una cuchara en la ventana: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve.

La humedad dentro de la casa se constituye en un inconveniente común, especialmente en residencias con escasa ventilación o situadas en regiones donde el clima favorece la condensación. Adicionalmente a causar manchas en paredes y ventanas, el exceso de humedad puede propiciar la aparición de moho y afectar la calidad del aire , lo cual representa un riesgo para personas con alergias o patologías respiratorias.

Ante esta situación, muchas personas optan por trucos caseros que permiten reducir la condensación sin realizar grandes desembolsos. Entre los métodos más destacados se encuentra uno sencillo pero eficaz: colocar una cuchara de metal en la ventana.

Archivo El Cronista

El truco de la cuchara para eliminar la humedad en casa

El método de la cuchara es una técnica sencilla que no requiere la utilización de herramientas ni productos especiales. Para llevarla a cabo, es suficiente con disponer de lo siguiente:

Una cuchara metálica, preferentemente de acero inoxidable.

Colocarla sobre el marco de la ventana.

Dejar el mango hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia el exterior.

¿Cómo funciona realmente el truco de la cuchara?

El funcionamiento de este truco se fundamenta en un principio físico vinculado a la condensación.

Al entrar en contacto el aire caliente y húmedo del interior con una superficie fría, como el vidrio de una ventana, el vapor de agua se transforma en minúsculas gotas. Dado que el metal es un excelente conductor térmico, puede enfriarse con una eficacia mayor y actuar como un punto donde parte del vapor se condensa antes de hacerlo en el cristal.

Como resultado, se reduce la cantidad de humedad que se acumula sobre la ventana, lo que a su vez disminuye el escurrimiento de agua hacia el marco.

¿Qué sucede si vivo en una casa con humedad?

La reducción de la condensación es fundamental para evitar diversos problemas asociados con la humedad, entre los cuales se enumeran los siguientes:

La aparición de moho y hongos.

Manchas oscuras en paredes y marcos.

Deterioro de la madera y la pintura.

Olores desagradables provocados por la humedad.

Aunque este método no reemplaza el uso de un deshumidificador ni resuelve problemas estructurales, se puede considerar como una estrategia complementaria durante aquellos días caracterizados por una elevada humedad ambiental.