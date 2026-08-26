En términos generales, se trata de un crespón negro, un símbolo que se emplea para señalar que el conductor o los pasajeros están en un período de duelo o que el vehículo forma parte de un cortejo fúnebre. Su exhibición busca transmitir esa contextualidad a los demás actores viales y está vinculada a una práctica de larga tradición.

La observación de una tela negra colgando de la ventana, del espejo o de la antena de un vehículo puede atraer la atención de numerosos conductores. Aunque no se trata de una señal de tránsito oficial, este elemento posee un significado ampliamente reconocido en diversas naciones y forma parte de una tradición que permanece activa.

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Qué simboliza el crespón negro que algunas personas colocan en el auto

Tradicionalmente se utiliza para señalar dos situaciones:

Que el conductor o su familia están atravesando un duelo.

Que el vehículo forma parte de un cortejo fúnebre, es decir, la comitiva que acompaña el traslado de una persona fallecida desde el lugar de despedida hasta el cementerio o crematorio.

El crespón negro es una cinta o trozo de tela de ese color que puede colocarse en una ventana, un espejo retrovisor o la antena del automóvil.

Aunque hoy no es tan habitual como décadas atrás, la práctica continúa vigente en distintos lugares y mantiene el mismo significado simbólico.

¿Cuál es el origen de esta tradición?

El término “crespón” proviene del tipo de tela negra de textura rugosa con la que tradicionalmente se confeccionaban estos lazos.

El uso del crespón negro comenzó a difundirse durante el siglo XIX, especialmente en la época victoriana del Reino Unido.

En ese período era habitual colocar telas negras en puertas, balcones y ventanas para indicar públicamente que una familia estaba de luto. Con el paso del tiempo, esa costumbre también se trasladó a la vestimenta, los homenajes y los vehículos.

En la actualidad, además de utilizarse en funerales, el crespón negro también puede verse en algunos actos conmemorativos y homenajes.

Por qué tantas personas respetan esta señal

El crespón negro no representa una señal de tránsito sujeta a regulaciones legales. Es una costumbre o código social que denota una situación de luto o la participación en un funeral.

En este sentido, a menudo se considera que es una invitación para que otros conductores actúen con cortesía durante su trayecto. Esto refleja una práctica fundamentada en la tradición y el respeto, más que en un requerimiento estipulado por las normativas de circulación.

Es fundamental no errar al diferenciar el crespón negro de una tela blanca que se coloca en un vehículo.

Mientras que la tela blanca ha sido utilizada históricamente como un indicativo de que un vehículo requiere asistencia por avería o problema mecánico, la tela negra se asocia con el luto o un cortejo fúnebre.

Por consiguiente, a pesar de que ambas implican la colocación de un trozo de tela en el automóvil, su significado es completamente distinto y responden a circunstancias divergentes.