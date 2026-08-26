La competencia en la obra: el papel de Carlos Slim

La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha comunicado que el proceso de licitación correspondiente a los segmentos 13 y 14, abarcando el tramo Saltillo-Santa Catarina, ha suscitado el interés de diversos consorcios que presentaron propuestas de considerable magnitud; sin embargo, ninguna de estas logró igualar la oferta presentada por las empresas del destacado empresario Carlos Slim.

De acuerdo con la información disponible, Operadora Cicsa y FCC Construcción lograron obtener la puntuación más elevada, lo que asegura la ejecución de una obra que es fundamental para la conectividad, además de implicar una inversión que excede los 31 mil millones de pesos.

La licitación correspondiente a la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido adjudicada a Carlos Slim.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo: el ambicioso proyecto que lidera Carlos Slim

Cabe destacar que el Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará un papel crucial en este proyecto, ya que será la entidad gubernamental ante la cual las empresas deberán cumplir con sus responsabilidades fiscales.

Se trata de un proceso esencial en lo que concierne a la validación del contrato, ya que constituye la vía oficial para asegurar transparencia en un sector donde las licitaciones suelen ser objeto de escrutinio público.

Con el inicio de las obras el pasado 30 de septiembre, según la información proporcionada por la ARTF, el proyecto ferroviario abarcará una longitud de 111 kilómetros y contará con un plazo de ejecución de 960 días naturales.

La competencia en la obra: el papel de Carlos Slim

En la licitación que fue adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con amplia trayectoria en proyectos de gran envergadura, tales como Comsa, responsable de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. No obstante, ninguna de estas firmas logró obtener la puntuación alcanzada por el consorcio dirigido por Carlos Slim.

Esta victoria fortalece su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el contexto mexicano. Complementariamente, la obra se inserta en el plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, el cual consiste en proyectos estratégicos destinados a modernizar la movilidad y robustecer la conectividad en toda la región.