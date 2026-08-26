La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la responsabilidad de garantizar que los comercios cumplan con las normativas vigentes a través de diversas acciones, tales como inspecciones, operativos de vigilancia y visitas de verificación. Asimismo, lleva a cabo análisis de calidad en productos mediante su laboratorio.
En caso de identificar irregularidades, la institución es competente para aplicar sanciones que incluyen multas, clausuras, o incluso el retiro y destrucción de mercancía. También se encarga de emitir alertas con el fin de salvaguardar a los consumidores de productos o establecimientos que puedan presentar un riesgo.
Operativo nacional sin excepciones: Profeco supervisa todos los comercios del país
El operativo abarcará distintos sectores que tendrán una alta demanda por la llegada de turistas y la actividad comercial vinculada al Mundial. Entre ellos se encuentran:
- Hospedajes
- Alimentos
- Bebidas
- Transporte
- Agencias de viajes
- Espectáculos
- Plataformas de comercio electrónico
Esta estrategia tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y asegurar que durante el torneo existan condiciones de compra seguras, transparentes y equitativas.
El organismo ha implementado un operativo especial de verificación y vigilancia que se mantendrá hasta el 19 de julio, en el contexto del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
Como parte de estas acciones, la Profeco llevará a cabo inspecciones en hoteles, restaurantes, bares y empresas de transporte ubicados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.
El objetivo es garantizar que estos comercios respeten los precios exhibidos, las promociones anunciadas y las condiciones de venta, entreguen comprobantes de pago y eviten prácticas engañosas o abusivas.
La dependencia vigilará que los proveedores cumplan con los servicios ofrecidos y brinden información precisa sobre paquetes turísticos relacionados con el Mundial.
El dispositivo también contempla la supervisión de agencias de viajes y sitios de venta de boletos, con especial énfasis en la claridad de precios, condiciones de compra, políticas de cancelación y reembolsos.