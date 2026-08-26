Operativo nacional sin excepciones: Profeco supervisa todos los comercios del país

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene la responsabilidad de garantizar que los comercios cumplan con las normativas vigentes a través de diversas acciones, tales como inspecciones, operativos de vigilancia y visitas de verificación. Asimismo, lleva a cabo análisis de calidad en productos mediante su laboratorio.

En caso de identificar irregularidades, la institución es competente para aplicar sanciones que incluyen multas, clausuras , o incluso el retiro y destrucción de mercancía . También se encarga de emitir alertas con el fin de salvaguardar a los consumidores de productos o establecimientos que puedan presentar un riesgo.

El Gobierno avanzará empresa por empresa sin previo aviso y demandará rendición de cuentas a quienes no acaten con esta ley (foto: archivo).

Operativo nacional sin excepciones: Profeco supervisa todos los comercios del país

El operativo abarcará distintos sectores que tendrán una alta demanda por la llegada de turistas y la actividad comercial vinculada al Mundial. Entre ellos se encuentran:

Hospedajes

Alimentos

Bebidas

Transporte

Agencias de viajes

Espectáculos

Plataformas de comercio electrónico

Esta estrategia tiene como finalidad proteger los derechos de los consumidores y asegurar que durante el torneo existan condiciones de compra seguras, transparentes y equitativas.

El organismo ha implementado un operativo especial de verificación y vigilancia que se mantendrá hasta el 19 de julio, en el contexto del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Como parte de estas acciones, la Profeco llevará a cabo inspecciones en hoteles, restaurantes, bares y empresas de transporte ubicados en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El objetivo es garantizar que estos comercios respeten los precios exhibidos, las promociones anunciadas y las condiciones de venta, entreguen comprobantes de pago y eviten prácticas engañosas o abusivas.

La dependencia vigilará que los proveedores cumplan con los servicios ofrecidos y brinden información precisa sobre paquetes turísticos relacionados con el Mundial.

El dispositivo también contempla la supervisión de agencias de viajes y sitios de venta de boletos, con especial énfasis en la claridad de precios, condiciones de compra, políticas de cancelación y reembolsos.